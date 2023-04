Il ponte, "l'Europa pronta a coprire il 50% dei costi per l'aggiornamento degli studi ambientali" - Tempostretto

Lo annuncia il vicepresidente e ministro Salvini dopo un incotnro con il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo

Incontro tra il governo italiano e Unione europea sul ponte sullo Stretto. Annuncia il vicepresidente e ministro Salvini: “Nel corso di una riunione, il coordinatore della Commissione Ue per il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo, Pat Cox, ha spiegato che Bruxelles è pronta a coprire il 50% dei costi per l’aggiornamento degli studi sull’impatto ambientale del ponte. Cox ha anche proposto un incontro, a Bruxelles, per approfondire il dossier a livello tecnico. Il coordinatore tornerà in Italia a ottobre”.

“Attenzione anche alle strade calabresi e siciliane”

Con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla riunione, erano presenti i presidenti Renato Schifani e Roberto Occhiuto, per le Regioni Sicilia e Calabria, oltre a rappresentanti di Anas, Italferr, Rfi, Fs, Cdp. Si legge sempre nel comunicato: “A margine dell’incontro sul ponte con il coordinatore Pat Cox, il ministro ha approfondito alcuni dossier con i presidenti. È stata l’occasione per fare il punto della situazione nelle due regioni, e in particolare sulla A2 e sulla Ss106 (per la Calabria), e sul commissariamento della A19 per quanto riguarda la Sicilia. Su questo punto c’è piena sintonia tra Mit, Regione Siciliana e Anas”.





