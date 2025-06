Il ponte militare e i muri di Vannacci ma il vero orgoglio siciliano è multiculturale

Ieri a Messina l'europarlamentare leghista ha esposto il suo campionario nazionalista, Ma l'essenza dell'isola è l'spertura alla mescolanza

MESSINA – Deputato europeo e vicesegretario federale della Lega, Roberto Vannacci ha esibito ieri a Messina il suo campionario nazionalista. Massima esaltazione per “il ponte dello Stretto come opera strategica militare” e un’idea di nazione chiusa contro qualsiasi contaminazione dall’esterno. Intervenendo all’evento leghista “Orgoglio siciliano”, in memoria della medaglia d’oro Salvatore Todaro, l’ex generale ha esposto le sue convinzioni da esponente di una destra bellicista e avversa allo scambio fra i popoli.

Il paradosso leghista dell’orgoglio siciliano e la ricchezza nella diversità di un’isola nel cuore del Mediterraneo

Di conseguenza, il tanto sbandierato orgoglio siciliano diventa un paradosso in salsa leghista. Perché il vero orgoglio siciliano è legato a un’idea complessa e sfuggente di identità, con nume tutelare Pirandello. Ma anche a un’idea di isola nel segno del Mediterraneo e di uno scambio fecondo fra persone di diversa provenienza geografica. Dunque, il vero orgoglio siciliano è quello di chi si apre al multiculturalismo e all’osmosi fra chi è differente. E ognuno di noi lo è, qualsiasi sia la nazione dove (senza meriti) siamo nati.

La Sicilia dei ponti culturali

Lontano dal pensiero di Vannacci, c’è una Sicilia dei Bufalino, Consolo, Sciascia, Tomasi di Lampedusa. E anche una Sicilia di Camilleri, Battiato e Carmen Consoli, Roberto Andò e Ficarra e Picone. Una Sicilia di ponti culturali e dialoghi fra culture e civiltà ricche proprio perché differenti. E, come ricorda Moni Ovadia, ebrei e siciliani condividono la convinzione che l’identità sia “un’invenzione spericolata”. Ma non diciamolo a Vannacci e al suo amore per le imprese “ardimentose” nel nome di ponte, patria e famiglia.