Vannacci a Messina: “Il ponte infrastruttura strategica militare” VIDEO

Bagno di folla per l'iniziativa della Lega "Orgoglio siciliano", in memoria della medaglia d’oro Todaro. Ponte, patria e famiglia nella versione dell'ex generale

MESSINA – Arriva il deputato europeo ed ex generale Roberto Vannacci a Messina. E stasera è stato un bagno di folla, tra dirigenti e militanti leghisti, al lido “Mun”, e il ponte è al centro dei suoi pensieri. Intervendo a Messina all’evento del partito “Orgoglio siciliano”, in memoria della medaglia d’oro Salvatore Todaro, così il vicesegretario federale della Lega: “Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’infrastruttura strategica. Sarà fondamentale per la mobilità di persone e merci, ma avrà anche un’influenza da punto di vista militare. Ci vorranno sette anni per realizzarlo ma rideterminerà la spina dorsale del nostro Paese. Non è la scommessa della Lega ma dell’interno governo, e l’Europa farà la sua parte. Tutte le volte che si dice un no alle infrastrutture si dice no allo sviluppo. Dobbiamo sentirci orgogliosi di averlo voluto e di contribuire a segnare positivamente il nostro tempo”.

“La Lega in Sicilia è sempre più forte. Ogni giorno sperimentiamo la vicinanza di nuovi sostenitori. Abbiamo già raggiunto quota 602 amministratori locali nella nostra regione. Il partito può contare su una presenza come quella di Roberto Vannacci che sta dimostrando una sintonia incredibile con la gente. Le battaglie per un’Italia più sicura, per la pace fiscale, per il Ponte dello Stretto e per un’Europa che non metta veti ma sostenga lo sviluppo attraverso segmenti strategici come l’agricoltura, il turismo e le infrastrutture. La Lega in Sicilia ha una squadra di dirigenti e parlamentari di alto profilo, con lo sguardo proteso alle gente ed alle istanze dei territori”. Ha aggiunto Nino Germanà, segretario regionale leghista in Sicilia.

E Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana: “La Lega in Sicilia, dopo ultime elezioni secondo livello, è in salute. I siciliani ci stanno seguendo perché non siamo ipocriti e perché dire la verità è rivoluzionario. Vannacci ha portato una ventata di verità e il popolo siciliano ha bisogno di verità. La Lega con atti concreti sta dimostrando di ottenere risultati sia al ministero dei Trasporti che in Europa. La nostra concretezza fa paura a tutti, ma noi non dobbiamo avere paura di amministrare questa Sicilia. Orgoglio siciliano e coraggio delle scelte ci faranno andare avanti”.

Il ricordo del comandante Todaro, medaglia d’oro al valor militare, morto in combattimento durante la Seconda Guerra mondiale, è stata l’occasione per avere un “bignami” dei convincimenti di Vannacci. Da qui l’esaltazione dell’ardimentoso Todaro. E guai a parlare di fratellanza, anche se il comandante salvò dal naufragio i nemici. Solo la destra e le nazioni ci salveranno, secondo il Vannacci pensiero, in una versione di ponte, patria e un tocco di famiglia rigorosamente etero.

Porti chiusi e menti non tanto aperte alla ricchezza della diversità, insomma. Questa è la Lega, apertamente schierata nell’estrema destra europea. E Vannacci è il suo volto ardimentoso e bellico.