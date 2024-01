Il Porto di Gioia Tauro supera il record del 2008 e movimenta più di 3,5 milioni di teus

Nel 2023 il terminal MedCenter Container Terminal ha movimentato ben 3.548.827 teus, un numero mai raggiunto fino ad oggi

GIOIA TAURO – Il porto di Gioia Tauro ha superato lo storico record del 2008, quando furono movimentati 3 milioni e 470 mila teus, la capacità di trasporto di una nave portacontainer. Nel 2023 il terminal MedCenter Container Terminal ha movimentato ben 3.548.827 teus, un numero mai raggiunto fino ad oggi. Grande soddisfazione è stata manifestata dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli: “Voglio complimentarmi con l’armatore MSC e con la società MCT, che gestisce il terminal container, per l’ottimo lavoro svolto nel mantenere alte le performances del nostro scalo portuale. Mi rivolgo, altresì, con sentita stima alle maestranze portuali, che sono il nostro fiore all’occhiello, a cui va il merito d’aver lavorato con spirito d’attaccamento e abnegazione, affinché il porto tagliasse questo ambito traguardo”.Il 27 agosto il Porto di Gioia Tauro aveva ottenuto un nuovo record: oltre 17mila teus movimentati da una sola nave: è la “Nicola Mastro”. La gigantesca navi portacontainer MSC , di recente costruzione, ha fatto ingresso nel mercato nazionale attraverso lo scalo portuale calabrese, primo porto di transhipment d’Italia e tra i più grandi nel circuito internazionale del Mediterraneo. Aveva imbarcato 9.500 containers per una complessiva movimentazione di 17.008 teus. Si tratta di una lavorazione per singola nave che supera tutti i record finora segnati sia a Gioia Tauro che, di riflesso, nel mercato italiano”.