Il post di Schifani con ChatGpt, la gaffe diventa virale

Su Facebook un errore dello staff del presidente della Regione siciliana ha fatto discutere

La notizia ha fatto discutere a livello nazionale. “Schifani si rivolge a ChatGpt e per errore il post finisce in rete”: tutte le testate hanno raccontato la gaffe dello staff del presidente della Regione siciliana.

Alle 11,02 di martedì si è letto così sulla sua pagina Facebook: “Ecco una proposta per il post su Fb, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente”. Una premessa per annunciare i dissalatori mobili destinati ai siti strategici di Porto Empedocle, Gela e Trapani. “Una risposta alla crisi idrica”.

Il post è stato immediatamente cancellato ma ha cominciato a girare sul web grazie agli screenshot.

Immagine tratta dalla pagina Fb “No Signal – Comunicare male”, che analizza gli errori più frequenti sul web.