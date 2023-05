Il progetto Charybdis Venture lanciato in Sicilia chiude dopo un anno - Tempostretto

Nessun interesse concreto da parte del mercato locale

A distanza di quasi 1 anno dal lancio di giugno 2022 il progetto di creazione di fondo di capitale di rischio viene interrotto perché non ha trovato nemmeno un partner finanziario locale a supporto per lo sviluppo.

Per analizzare l’andamento del mercato del lavoro in un territorio si guarda quasi sempre allo sviluppo del mercato immobiliare e alla sua domanda e offerta, i prezzi vanno sempre su quando c’è lavoro e crollano quando non c’è lavoro, basta quindi andare in delle agenzie immobiliari sparse sul territorio comunale per analizzare sia il ciclo di vendita trimestrale o fare due chiacchiere con la loro forza vendita per capire quale sia il prezzo per metro quadro degli immobili in zone centrali o periferiche. Secondo l’Osservatorio del Mercato immobiliare e la banca dati dell’Agenzia delle Entrate nel mese di marzo 2023, in Sicilia sono stati chiesti circa 1125 euro al metro quadro, lo 0,27% in più rispetto al medesimo mese dell’anno precedente, in altre zone d’Italia come ad esempio Milano i prezzi invece continuano a crescere. A Aprile 2023 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 5.213 al metro quadro, con un aumento del 3,80% rispetto a Aprile 2022 (5.022 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Milano ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2023, con un valore di € 5.213 al metro quadro.

Ciò dà anche l’idea di due aspetti principali del mercato del lavoro: la capacità di affidamento bancario per l’accensione di un mutuo ipotecario per la compravendita d’immobili e la disponibilità di liquidità sia di chi vende che di chi compra poiché un mercato che non concede credito è un mercato di debiti, secondo un mercato che permette la svendita d’immobili in zone centrali non è capace di attrarre investimenti da fuori Regione né dall’estero né soprattutto può mai offrire lavoro a talenti o delle competenze.

PERCHE’ VIENE CHIUSO IL PROGETTO CHARYBDIS VENTURE?

“Purtroppo ho buttato dei soldi – afferma Antonino Saccà – il progetto o idea era partito con l’intenzione di trovare delle aziende locali in Sicilia che volessero sviluppare progetti imprenditoriali come startup ad alto contenuto tecnologico su cui investire, per oltre 11 mesi non è stato riscontrato alcun interesse concreto da parte del mercato locale”. L’investimento quindi è stato limitato a un mero studio di mercato il cui finanziamento è stata una collaborazione tra pubblico e privato.

L’ESPERIENZA LAVORATIVA E FORMAZIONE ACCADEMICA

Antonino Saccà è messinese, 41 anni, lavora e risiede in Lombardia da oltre 20 anni, principalmente ha esperienza pluridecennale nel settore pubblicitario sia per Editori che per Concessionarie di Pubblicità come la Mondadori, Manzoni, Publikompass, Beintoo e Italiaonline. Ha inoltre lavorato allo sviluppo commerciale di diverse filiali italiane a Milano di multinazionali estere dell’Advertising Technology come gli Olandesi di Adremedy (Webads Group) e Reed Business Information, gli Americani Smaato e Aarki, inoltre ha anche sviluppato uno Spin-off aziendale chiamato Hephaestus Venture, un Fondo Acceleratore dalle attività di una Concessionaria di Pubblicità con cui ha sia avuto l’opportunità di presentare lo sviluppo d’internazionalizzazione d’impresa nei Mercati Emergenti come il Brasile al Ministero degli Affari Esteri nel Dicembre 2017 durante la VIII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi ed ha ricevuto a Roma un premio per Innovazione al Rome Innovation Summit nell’Aprile 2019 per le attività dell’azienda.

Possiede inoltre un Master in Marketing e Comunicazione (Cum Laude) all’Università degli Studi di Torino e un Executive Mba presso la Bologna Business School.