Il punto su artisti e arte di strada: “Vogliamo una Messina che non faccia andar via i giovani”

L'assessora Cannata, insieme a Lelio Bonaccorso e Daniela Mircuda, ha tracciato un bilancio di quanto fatto negli ultimi mesi. E domenica l'evento "Piazza idea"

MESSINA – L’arte come “arma” di rigenerazione estetica del territorio ma anche, e soprattutto, per favorire la socialità e riscoprire quegli spazi che Messina sembrava aver perso. Questo è il percorso avviato ormai da mesi dall’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Liana Cannata e da un sempre più numeroso gruppo di artisti, scesi nelle piazze e nelle strade per far riscoprire ai messinesi i luoghi iconici di una città splendida, ma troppo spesso bistrattata. E in quinta commissione consiliare il presidente Raimondo Mortelliti ha voluto fare un punto sul percorso avviato, con tanti progetti, ormai da oltre un anno, culminato nella Via degli Artisti e in un evento che sarà presentato domani e che riguarderà Piazza Lo Sardo, domenica prossima.

Cannata: “Arte per valorizzare la città”

L’assessora Cannata in premessa ha voluto fare un punto riprendendo quanto ha già più volte sottolineato nei mesi scorsi: “È doveroso all’interno di questa commissione fare un punto su quanto fatto fin qui con gli artisti e con l’arte di strada”. Si è prima focalizzata sul regolamento per l’arte di strada: “Fino ad oggi abbiamo avuto quasi ogni giorno richieste per circa 20 partecipazioni sull’indirizzo creato per gli artisti di strada”. E poi ha sottolineato gli obiettivi: “L’arte può accompagnare la valorizzazione di un luogo di una città, creando rigenerazione estetica di un territorio ma anche unione sociale”. L’assessora ha anche anticipato che domenica 30 giugno ci sarà un evento a Piazza Lo Sardo, dando pochi dettagli su quanto ci sarà ma invitando la cittadinanza, dalle 17, a partecipare.

Bonaccorso: “Una Messina nuova per non far scappare i giovani”

E’ toccato poi a Lelio Bonaccorso, in rappresentanza degli artisti, tracciare un bilancio di quanto fatto fin qui: “A noi non interessano gli eventi fini a se stessi, ma vogliamo creare una Messina nuova che non faccia andare via i giovani. La via degli artisti è nata per valorizzare il regolamento degli artisti di strada, uno dei primi in Sicilia tanto che Trapani ci ha chiesto di averlo per replicarlo. Possiamo essere di ispirazione in senso buono anche per altri. E riappropriarsi degli spazi è fondamentale, soprattutto perché non conosciamo davvero la città. Stiamo lavorando creando un gruppo, un comitato che lavora su più livelli. Anche gli scrittori si stanno muovendo. Sono convinto che Messina tornerà più bella di com’era com’è stata prima del terremoto. Pensiero di qualità crea azioni di qualità, lavoriamo su questo”.

L’evento di domenica 30 giugno

E così Daniele Mircuda, anche lui in rappresentanza degli artisti, che si è concentrato su quanto accadrà domenica, in qualità di direttore artistico (insieme a Lelio Naccari) dell’evento: “Come Lelio penso che oggi siamo qui per rendere Messina migliore e l’invito è a tutti di venire domenica a Piazza Lo Sardo, un luogo iconico che ha bisogno di attività sociali e ricreative per essere vissuto nel modo giusto. Il 30 giugno, dalle 17 in poi, ci saranno artisti circensi, equilibristi, mangia fuoco, e tanto altro. Questa sinergia tra cittadini e artisti è molto importante ed è bello avere questo scambio di idee e di sinergia con la città e l’amministrazione”. Si chiamerà “Piazza Idea – Festival degli Artisti di Strada” ed è inserito nell’ambito del progetto di coesione sociale denominato “Aracne – Azioni di promozioni e di qualificazioni del territorio della città di Messina.