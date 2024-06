La via degli artisti, ma in piazzetta: tanti turisti per le opere dei messinesi FOTO

La scelta di sistemarsi nell'area pedonale dietro al campanile del Duomo è piaciuta. La zona animata da disegni, sculture, musica e dipinti

MESSINA – La via degli artisti si trasforma per una mattina nella “piazzetta” degli artisti, con i banchetti e le tante opere d’arte, piccole e grandi, a spostarsi in piazza Immacolata di marmo, proprio dietro al campanile, al fianco di via Loggia dei Mercanti.

Complice della scelta la presenza di fronte al Duomo dei quattro campi di sabbia in preparazione per il Beach Volley e della casette in fase di smontaggio della cocktail competition. Una scelta, quella di utilizzare la piazzetta, che ha pagato. Tanti i croceristi e i turisti che si sono avvicinati, in una zona con maggiore ombra rispetto alla piazza principale, per acquistare qualcosa o per chiacchierare con gli artisti presenti.