Il Punto unico di accesso dell'Asp chiude di nuovo, lavoratori in apprensione - Tempostretto

Sarà prersto chiesto un incontro con l'assessore regionale alla Salute

MESSINA – Apprensione tra i lavoratori Pua (Punto unico di accesso), delle forze sindacali e del Comitato consultivo dell’Asp di Messina a causa della chiusura degli sportelli per le prestazioni socio-sanitarie. Un servizio che dovrebbe essere essenziale, continuativo e di supporto per determinate fasce di utenza, in quanto si rivolge a persone che hanno problemi di natura socio- sanitaria complessa. “Con l’amaro in bocca – spiegano i lavoratori – i professionisti impiegati nei vari distretti Asp di Messina si vedono obbligati a rendere note le loro condizioni non riuscendo a spiegarsi, peraltro, le motivazioni per cui questo servizio non riesce ad avere una sua naturale prosecuzione nel tempo. In Sicilia, il Pua – aggiungono – è attualmente presente nelle Asp di Palermo, Catania e Siracusa. Nell’Asp di Messina, prima della sua chiusura, gli sportelli Pua erano stati collocati in tutti i Distretti sanitari (Taormina, Sant’Alessio, Milazzo, Lipari, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, S. Agata di Militello, Tortorici, Mistretta e S. Stefano di Camastra, Messina Nord e Messina Sud). Il personale Pua era stato opportunamente formato e preso in carico con contratto libero professionale”. Parliamo di personale composto da assistenti sociali e operatori informatici.

La prima sospensione del servizio

Nel gennaio 2021 il servizio viene sospeso per la prima volta. Nel Maggio 2021 (cioè dopo solo quattro mesi) è stata bandita una nuova procedura selettiva comparativa per titoli, sempre con incarico libero professionale, per il reclutamento di 14 assistenti sociali affiancati da 14 operatori informatici. Rimasti alla fine soltanto 8 assistenti sociali e 12 operatori informatici, il servizio riprende, con la relativa mole di pratiche arretrate che intanto si accumulavano, dal 21 febbraio 2022 e per soli 6 mesi a 24 ore settimanali, successivamente prorogati di mese in mese.

Il dimezzamento del contratto

Dal 21 ottobre, il rinnovo del contratto subisce un rilevante dimezzamento orario e da 24 ore si passa così a 12 ore settimanali. La paga oraria degli assistenti sociali è di circa 12euro lordi, mentre per gli operatori informatici è di circa 11,50 lorde. Il 31 gennaio 2023 il servizio Pua dell’Asp di Messina viene nuovamente sospeso, a dire dei vertici aziendali per mancanza di fondi. I lavoratori, il 28 novembre 2022, avevano organizzato una tavola rotonda invitando tutti i deputati regionali di Messina e provincia e le tre più importanti sigle sindacali, rappresentati da Antonio Trino Segretario Generale Cgil Fp, Giovanna Bicchieri segretario generale Cisl Fp e Carmelo Runci, componente della segreteria generale Uil Fpl e gli organi di stampa, per lanciare l’allarme sull’imminente chiusura del servizio. I vertici Asp, in un tavolo tecnico tenutosi con i sindacati il 18 gennaio, si erano impegnati a prorogare il servizio fino al 31 dicembre 2023 se si fossero trovati i fondi necessari, richiamando in servizio immediatamente il personale in carica al 31 di gennaio 2023. In Commissione Bilancio, prò, quest’emendamento è stato clamorosamente stralciato.

Ma i lavoratori dei Punti unici di accesso, in sinergia con i sindacati e il presidente del Comitato consultivo Asp di Messina Antonio Giardina non si fermano e, per evitare lo smantellamento di questo importantissimo servizio, chiederanno un incontro a Palermo a breve termine con l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, poiché non hanno trovato risposte presso i vertici Asp di Messina.