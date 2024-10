Il rapper reggino Kento con Amnesty International Italia al Premio Tenco

La canzone di Kento è dedicata al rapper iraniano Toomaj Salehi, già condannato a morte dal regime degli Ayatollah a causa dei contenuti ribelli e libertari dei suoi testi

Venerdì 18 ottobre sarà il prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo nella seconda delle serate di Premio Tenco, ad ospitare la presentazione ufficiale del nuovo singolo del rapper reggino Kento dal titolo “Free Toomaj” prodotto da Dr. Testo, in uscita giovedì 10 ottobre, per Time 2 Rap.

Nell’ambito del Premio Tenco 2024, che si terrà a Sanremo al teatro Ariston il 17, 18 e 19 ottobre, il Premio Yorum – istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti che in tutto il mondo, mettendo spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione – verrà consegnato a Toomaj Salehi, il rapper iraniano attualmente in carcere dopo aver rischiato l’impiccagione. Durante la serata al Teatro Ariston del 18 ottobre verrà consegnato il premio Yorum a Toomaj Salehi, ritirato per lui dall’attivista iraniana Parisa Nazari. Durante la serata Kento assieme a DJ Fuzzten sul palco dell’Ariston, a simboleggiare la solidarietà del rap italiano nei confronti di chi combatte per la libertà con musica e parole.

La canzone di Kento è dedicata al rapper iraniano Toomaj Salehi, già condannato a morte dal regime degli Ayatollah a causa dei contenuti ribelli e libertari dei suoi testi. Il musicista è ancora detenuto in carcere, nonostante un appello internazionale promosso da Amnesty International abbia momentaneamente fermato l’esecuzione.

Kento, rapper veterano e scrittore da sempre impegnato a dare voce agli ultimi e agli inascoltati, sarà impegnato venerdì 18 ottobre assieme al portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury in una conferenza stampa all’interno degli appuntamenti del Premio Tenco 2024.

Il rapper dichiara: “Per me è fondamentale ancora una volta mettere il messaggio al centro della musica, dimostrare che, oltre l’ostentazione del successo e di stili di vita discutibilissimi, il rap è e sarà sempre la voce di chi una voce non ce l’ha. Il mio ringraziamento va ad Amnesty, al Premio Tenco e al Teatro Ariston di Sanremo: lavorare insieme a questo progetto lo renderà ancora più incisivo e importante”.

Del resto, Kento non è nuovo al palco dell’Ariston: nel 2016 è stato invitato ad esibirsi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo in occasione del cinquantesimo della morte di Luigi Tenco mentre, nel 2023, è stato tra i vincitori della Targa Tenco per la partecipazione all’album collettivo “Nella Notte Ci Guidano Le Stelle”, che rilegge in chiave contemporanea i canti della Resistenza.