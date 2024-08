“Il razionamento idrico così non funziona”: nuovo attacco a giunta e Amam

Il consigliere Coletta: "Io e il Pd abbiamo offerto soluzioni ma non veniamo ascoltati. La gestione dell'emergenza è fallimentare"

MESSINA – “Il razionamento idrico, così come attuato oggi, non funziona”. L’attacco arriva dal consigliere della quinta municipalità renato Coletta, che è tornato sull’argomento “caldo” dell’estate, criticando le scelte dell’amministrazione guidata da Federico Basile e dell’Amam.

Coletta ha spiegato che “a seguito dei cinque ‘efficientamenti idrici’ che avrebbero dovuto portare più acqua in città, l’amministrazione aveva preso atto delle problematiche di approvvigionamento idrico di alcune zone della città. Le stesse che oggi stanno patendo scarsa o addirittura nessuna erogazione idrica, come nel caso della ormai tristemente famose vie Setaioli, Osservatorio, Cola Camuglia, Lanzetta, Cappellini, Sant’Agostino, viale Italia 52 e l’elenco è veramente lungo. Il numero dei moduli ed autobotti è insufficiente e non può certo essere considerato un mezzo di trasporto dell’acqua adeguato, anche ai fini igienici”.

“Cosa fare? – ha proseguito il consigliere -. Ribadisco quello che andava fatto già nove mesi fa e cioè focalizzare le zone ed intervenire localmente sulla rete idrica, come, per esempio, prendendo spunto dalla mia proposta del 9 agosto di un collegamento diretto tra il serbatoio comunale Trapani e la zona dell’Osservatorio. Richiesta inoltrata il 9 agosto a Sindaco, assessore Caminiti e Presidente Bonasera, rimasta, come tutte, inascoltata. Perché un altro grave problema è la totale chiusura dell’amministrazione rispetto alla collaborazione ed alle soluzioni che, sia lo scrivente, che l’osservatorio del Pd, hanno offerto. Dopo due mesi di una gestione dell’emergenza fallimentare, l’amministrazione persegue nel rifiutare qualsiasi dialogo, a tenere nascosti da ti e circostanze utili a capire come stiano operando ed è un nostro diritto!”

Coletta ha poi concluso: “Per esempio non sappiamo se con il razionamento riempiano i serbatoi al colmo, per poter avere finalmente più durata di erogazione e più pressione. Continuano a non fornire dati attendibili sugli orari di erogazione, si trincerano dietro insulti, accuse di sciacallaggio (da quale pulpito viene la predica…) e soprattutto non intervenendo nel risolvere i disagi che sta patendo la cittadinanza. E che dire di quei video e pseudo conferenze stampa, veri e propri monologhi-sceneggiata, dove se la cantano e se la suonano. Migliaia di cittadini sono stanchi di annunci che rinviano soluzioni e di capri espiatori spesso fuorvianti, vogliono l’acqua e dato per scontato che la situazione peggiorerà nelle prossime settimane con il rientro di buna parte della popolazione, l’amministrazione comunale dovrà aprirsi al dialogo e condividere con la città la gestione della crisi idrica”.