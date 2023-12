Il Red Velvet che bontà: ecco come prepararlo - Tempostretto

Un'esperienza gustativa unica

Il Red Velvet, con il suo colore rosso profondo e il sapore delicatamente dolce, è uno dei dolci più affascinanti e amati in tutto il mondo. Questo dessert decadente ha una storia avvincente e una ricetta che mescola sapientemente ingredienti semplici per creare un risultato straordinario.

Origini e Storia:

Le origini del Red Velvet sono avvolte nel mistero e nella speculazione. Si ritiene che questo dolce sia nato negli Stati Uniti durante gli anni ’20 o ’30 del secolo scorso. Il colore rosso distintivo deriva dalla reazione chimica tra il cacao in polvere e il bicarbonato di sodio, che era solitamente utilizzato in combinazione con il siero di latte o l’aceto per attivare il colore.

Una delle leggende più diffuse riguarda il Red Velvet è che sia stato servito per la prima volta al Waldorf-Astoria Hotel di New York City. Questa prelibatezza a strati conquistò rapidamente il cuore degli amanti dei dolci per il suo gusto unico e la sua presentazione mozzafiato.

Ingredienti Chiave:

La magia di questo dolce risiede nella combinazione equilibrata di ingredienti di base che si trasformano in un dessert sorprendente. Gli ingredienti principali includono:

Farina: Solitamente farina di frumento, che forma la base della consistenza morbida e soffice della torta. Cacao in Polvere: Aggiunge non solo colore, ma anche un sottile retrogusto di cioccolato che è caratteristico del Red Velvet. Bicarbonato di Sodio e Aceto (o Siero di Latte): Questi ingredienti reagiscono insieme per intensificare il colore rosso della torta. Zucchero: Apporta dolcezza e umidità alla preparazione. Burro, Uova e Vaniglia: Creano la base per una consistenza cremosa e un sapore ricco. Colorante Alimentare Rosso: Sebbene il cacao in polvere fornisca una sfumatura rossastra, l’aggiunta di colorante alimentare intensifica il colore.

Ecco una ricetta classica per preparare una deliziosa torta Red Velvet:

Ingredienti:

Per la torta:

350 gr di farina 00

375 gr di zucchero

16 gr di lievito in polvere per dolci

50 gr di cacao in polvere

5 gr di sale

3 uova

175 gr di olio vegetale

300 gr latticello e/o yogurt intero

colorante alimentare rosso q.b.

1 cucchiaio di aceto di mele

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Per la glassa al formaggio:

500 gr di formaggio spalmabile (tipo Philadelphia), a temperatura ambiente*

150 gr di burro, a temperatura ambiente**

300 gr di zucchero a velo

scorza di limone q.b.

*potete sostituire il formaggio spalmabile tipo Philadelphia con il mascarpone

**potete sostituire il burro con 150 gr di panna montata per rendere più soffice e meno pesante la crema al formaggio

Istruzioni:

Per la torta:

Preriscalda il forno a 180°C. Imburrare e infarinare due teglie per torte rotonde da 21 cm. (avremo le due basi della torta, potete anche usare una sola teglia da 26 cm e poi tagliare in due la torta ma preferisco le basi più piccole per avere una torta più alta e apprezzare l’effetto estetico verticale) In una ciotola, setaccia insieme la farina, il lievito, il cacao in polvere e il sale. In un’altra ciotola, montate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungete l’olio vegetale, il latticello e/o yogurt, il colorante alimentare rosso, l’aceto di mele e l’estratto di vaniglia fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi gradualmente gli ingredienti secchi al composto liquido, mescolando bene per evitare grumi. Dividi l’impasto equamente tra le due teglie preparate. Inforna per circa 35-40 minuti o fino a quando uno stecchino infilato al centro esce pulito. Sforna le torte e lasciale raffreddare completamente prima di rimuoverle dalle teglie.

Per la glassa al formaggio:

In una ciotola, sbatti insieme il formaggio spalmabile e il burro fino a ottenere una consistenza morbida e liscia. Aggiungi gradualmente lo zucchero a velo e lo zest di limone, continuando a sbattere fino a ottenere una glassa omogenea e cremosa. (Se usiamo la panna va aggiunta montata dopo aver ottenuto la crema di formaggio)

Assemblaggio della torta:

Livella la parte superiore delle torte, se necessario, in modo che siano piatte. Posiziona uno strato di torta su un piatto da portata e spalma uno strato di glassa al formaggio sulla parte superiore utilizzando una sac-a-poche. Aggiungi l’altro strato di torta e copri uniformemente con la glassa al formaggio. Decora a piacere con fragole, scaglie di cioccolato o altri decori desiderati.

L’Arte della Decorazione:

La bellezza del Red Velvet risiede anche nella presentazione. La torta viene spesso decorata in modo molto accattivante e viene ricoperta di una crema al formaggio, la cui morbidezza e gusto cremoso, contrastano splendidamente con il dolce della torta. Questa torta Red Velvet è un’esplosione di sapore e colore, perfetta per celebrazioni speciali o semplicemente per deliziare il palato con un dolce squisito!

Conclusioni:

Il Red Velvet non è solo un dolce, ma un’esperienza gustativa che incanta i sensi. Con la sua storia intrigante, la sua preparazione coinvolgente e il suo sapore unico, questo dessert continua a conquistare il palato di persone in tutto il mondo. Sia che tu sia un amante della pasticceria o un curioso sperimentatore, il Red Velvet merita sicuramente un posto di rilievo nella tua lista dei dolci da provare almeno una volta nella vita.

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram:@epifaniococo