Il Roccella Summer Festival ha accolto Fiorella Mannoia che ha ricordato Pippo Baudo

ROCCELLA JONICA – Giro di boa al Roccella Summer Festival 2025 . Dopo una prima parte di cartellone che ha visto alternarsi sul palco del Teatro al Castello artisti del calibro di Anna, Jimmy Sax, Irama, Baustelle, Ghali e Sal Da Vinci, la scena è stata tutta per Fiorella Mannoia con il suo tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, una delle produzioni più suggestive dell’estate musicale italiana.

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis, la cantautrice romana ha regalato al pubblico un viaggio intenso attraverso i suoi grandi successi, riletti in chiave orchestrale e arricchiti da nuove sfumature sonore. Non sono mancati, però, i brani più recenti come Disobbedire, singolo che dà il titolo al nuovo album pubblicato lo scorso 29 novembre da Oyà/Columbia Records/Sony Music. Un disco che raccoglie nove canzoni, alcune firmate dalla stessa Mannoia, capaci di intrecciare amore e consapevolezza, speranza e denuncia, con la musica elevata a strumento di impegno civile e sociale.

Il concerto ha toccato momenti di grande emozione, soprattutto quando l’artista ha voluto ricordare Pippo Baudo, scomparso pochi giorni fa all’età di 89 anni. “Nel 1984 portai a Sanremo Come si cambia e a presentarla era Pippo Baudo – ha raccontato Mannoia visibilmente commossa –. La musica gli deve tanto, come tutti noi. È stato una presenza costante, ha accompagnato la vita degli artisti e quella degli italiani”.