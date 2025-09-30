Il San Sebastiano di Antonio de Saliba al Museo Accascina di Messina

Acquistata dalla Regione siciliana, l'opera sarà mostrata al pubblico giovedì 2 ottobre . Redazionale

Redazionale – Il San Sebastiano del pittore Antonello de Saliba entra a far parte della collezione permanente del Museo Accascina di Messina.

L’opera sarà mostrata al pubblico, con ingresso libero, giovedì 2 ottobre alle ore 17:00.

Tale acquisizione, avvenuta al costo di 100 mila euro, si è resa possibile grazie al diritto di prelazione esercitato dall’Assessorato dei Beni Culturali nei confronti della ditta Salomon di Milano per la proprietà Bencivenni.



“Siamo fieri e orgogliosi di questa acquisizione – ha detto l’Assessore ai beni Culturali Francesco Paolo Scarpinato – L’opera non potrà mancare di suscitare grande interesse ma soprattutto di accrescere la

collezione museale, rendendo il Museo di Messina sempre più attrattivo”.

La piccola tavola che di cm 44×36 sarà inserita nell’area espositiva dedicata ad Antonelloda Messina e bottega.

L’iconografia del dipinto si collega ad un capolavoro di Antonello da messina a Venezia; l’opera è pervenuta nella sua dimensione originale senza subire alcun intervento di ridimensionamento e fu, con ogni probabilità, destinata ad una committenza privata.

“Ho seguito con attenzione la procedura burocratica per l’acquisizione della piccola tavola auspicando che nulla potesse compromettere la felice conclusione- ha commentato la Direttrice del Museo Accascina

Marisa Mercurio – Grazie al lavoro sinergico con gli storici dell’arte, i tecnici di questo ufficio e le istituzioni coinvolte come la Soprintendenza di Messina, il dipinto che rappresenta un importante tassello della cultura pittorica legata alla scuola di Antonello, potrà finalmente entrare a far parte della collezione museale messinese”.

Alla presentazione dell’opera saranno presenti oltre a rappresentanti istituzionali, la direttrice del Museo Accascina di Messina Marisa Mercurio, il Soprintendente di Messina Orazio Micali e il Professore emerito dell’Università di Ginevra Mauro Natale, studioso della pittura rinascimentale, provenzale e fiamminga.

Si conclude con la presentazione del restauro della pellicola da 35mm, contenente un cortometraggio della grande mostra del 1953 <Antonello da Messina e la pittura siciliana del quattrocento>,ospitata nel Palazzo Comunale (Palazzo Zanca).

Un documento unico ritrovato durante le fasi di riorganizzazione dell’Archivio storico del museo regionale Accascina che riveste un interesse e valore assoluto sotto il profilo storico probabilmente unica testimonianza di un evento che ha avuto echi epocali, ancora oggi citato dagli allestitori contemporanei di grandi mostre, in cui hanno avuto parte personaggi del calibro di Carlo Scarpa, Federico Zeri e suggestioni letterarie di Salvatore Quasimodo.

La pellicola è stata restaurata nel novembre 2024 dal laboratorio <L’immagine ritrovata> della Cineteca di Bologna, leader mondiale del restauro e del recupero di pellicole filmiche e cinematografiche.