Il savocese Ucchino "miglior fotografo wedding 2022": premiato da Provedaward - Tempostretto

La Sicilia si conferma eccellenza nel settore

Per “Provedaward” è il savocese Carmelo Ucchino il miglior fotografo italiano categoria “Wedding” per il 2022. Il meritato e prestigioso riconoscimento arriva dopo i vari successi incamerati nei “contest” organizzati lo scorso anno proprio dalla “PROVEDaward”, rinomata associazione internazionale che vanta la partecipazione di fotografi provenienti dagli 87 paesi rappresentati in tutto il mondo. Carmelo Ucchino si aggiudica anche la terza posizione nella classifica internazionale dei fotografi matrimoniali. Sin dai primi scatti, ispiratosi alla filosofia di Bruce Gilden, famoso fotografo di strada americano che amava professare “… attraverso le mie immagini vivo con loro”, Ucchino si forma all’Ied, scuola di fotografia professionale di Roma e alterna il suo percorso creativo e professionale tra Sicilia e Lazio, collezionando partecipazioni a mostre fotografiche, reportage e servizi fotografici matrimoniali, accreditandosi tra i più riconosciuti ed apprezzati fotografi nello scenario “Wedding” italiano ed internazionale. Fonda insieme a Gianfranco Stracuzzi “Studio 58” e ad oggi è fotografo delle più importanti associazioni come Fearless, InspirationPhotographer, ISPWP, ProwedAwards, Master of ItalyWeddingPhotography, ANFM, MyWed, XP, Prime Photo Ass.