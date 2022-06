Il segretario che ha "salvato" i seggi della Pirandello e della Beata Eustochia - Tempostretto

Il ringraziamento da parte di un presidente di seggio impegnato per la prima volta

“Desideravo mettere in evidenza l’opera assolutamente meritoria da parte del segretario di seggio 79, Emanuele Castrianni, il quale mi ha fornito supporto, quando il suo seggio lo permetteva, attraverso consigli preziosi soprattutto nelle fasi iniziale (preparazione delle schede e modalità di scrittura del verbale) e finale”.

Lo dice Rolando Pedicini, ricercatore del Cnr, che ha prestato servizio nelle ultime consultazioni elettorali in qualità di presidente della sezione 189 presso la scuola Beata Eustochia.

“Un supporto che si è reso necessario poiché sia io sia il resto dei componenti del seggio non avevamo nessuna esperienza. A dare maggiore enfasi a questa azione si aggiunge che l’aiuto è stato prestato anche ad altre sezioni dello stesso plesso scolastico in cui era segretario. Senza il suo aiuto mi sarei

trovato in grossissime difficoltà, queste azioni possono essere di esempio per tutti”.