Maregrosso, il maltempo danneggia ancora Casa Cammarata VIDEO

Ecco ciò che resta dell'opera del "puparo" in attesa dei lavori di recupero a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Maregrosso, il maltempo degli ultimi giorni non ha risparmiato neanche Casa Cammarata. Ci sono stati nuovi crolli all’interno dell’area recintata. Ecco ciò che resta dell’opera del “puparo” in attesa dei lavori di restauro.

L’inizio dei lavori era previsto a gennaio

L’inizio degli interventi era previsto a gennaio ma nella fase di consegna dei lavori la Polizia municipale ha accertato la presenza di occupanti abusivi all’interno della vecchia casetta. Dopo la denuncia e lo sgombero da parte degli agenti è stata affidata la bonifica dell’area a Messina Servizi.

A gennaio sgombero e bonifica, ora i lavori

Le erbacce infestanti sono state rimosse e adesso la ditta è pronta a partire con i lavori di recupero e restauro dell’opera.

Restauro e musealizzazione dell’opera del “puparo”

Si tratta di interventi di restauro e musealizzazione multimediale delle vestigia di via Maregrosso. Il progetto mira a recuperare l’opera unica del cavaliere Giovanni Cammarata, un muratore in pensione che dal 1970 decorò la propria casa con opere fantasiose, creando un vero e proprio museo a cielo aperto. L’intervento prevede attività di restauro di tutte le opere superstiti, la messa in sicurezza dei due piccoli locali rimasti e, soprattutto, la creazione di un percorso di musealizzazione multimediale e virtuale per raccontare l’esperienza espressiva dell’artista e rendere l’area accessibile a cittadini e turisti.

