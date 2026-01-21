Il Seguenza: sapere, tecnologia e creatività per il mondo di domani

Redazionale. Gl indirizzi di studio che offre il liceo di Messina e gli open day

REDAZIONALE – Il Liceo G. Seguenza, diretto dalla preside prof.ssa Lilia Leonardi, offre i seguenti indirizzi di studio:

lo Scientifico tradizionale, all’interno del quale si trovano la curvatura Biomedica, che prevede i lpotenziamento della Chimica e della Biologia, e la curvatura Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), in cui si potenziano Matematica e Fisica, permettendo agli studenti di scegliere tra un ampio ventaglio di facoltà universitarie ad indirizzo tecnico-scientifico; il Liceo Scientifico-opzione Scienze Applicate, che avvia allo studio dell‘ Informatica come materia a sè stante e potenzia le ore di Scienze, anche tramite attività laboratoriali;

Il Liceo Linguistico, che introduce allo studio dello Spagnolo, del Tedesco, del Cinese e del Francese Esabac (che consente di acquisire il doppio diploma italiano e francese) , per il ragazzo che ha curiosità per le culture e le lingue estere e ne vuole comprendere criticamente l’identità storica e sociale. Oltre alla possibilità di iscrizione presso qualunque facoltà universitaria, il diploma del Liceo linguistico offre vari sbocchi lavorativi, tra i quali quello di interprete, traduttore, assistente di volo, tutor di lingue, addetto in aziende di import/export, e tanto altro; il Liceo Artistico con indirizzo in Audiovisivo e Multimediale, che offre sbocchi lavorativi anche immediatamente dopo il conseguimento del diploma.

Il Liceo Artistico, infatti, sviluppa non solo le competenze artistiche di base, ma anche abilità tecniche avanzate in ripresa e montaggio video, progettazione grafica e videografica, scenografia,

web design e comunicazione visiva.



Televisione, cinema e digitale sono i mezzi chiave per costruire una carriera in questo settore in continua evoluzione, nel quale le aziende richiedono sempre più professionisti con competenze specifiche.

Per rispondere a queste esigenze, il corso si distingue per l’uso di strumenti professionali come

fotocamere reflex, videocamere HD e software di editing fotografico e video. A completamento

del percorso formativo, gli studenti hanno inoltre l’opportunità di partecipare a uno stage a

Cinecittà, esperienza unica che ogni anno li mette in contatto diretto con ambienti e professionalità del mondo del cinema e della televisione, favorendo un orientamento concreto verso le professioni del settore.

Ottenere il diploma artistico significa avere accesso a tutte le facoltà universitarie, con un focus particolare su discipline artistiche e digitali.

Gli sbocchi lavorativi spaziano dalla produzione audiovisiva al cinema, dalla televisione alla fotografia, dalla grafica alla comunicazione digitale, costituendo un’opportunità unica per chi sogna di trasformare la propria creatività in una professione di successo.

Anche per il prossimo anno scolastico verranno confermati i molteplici progetti ed attività che la scuola attua da anni, tra i quali, le certificazioni linguistiche di Inglese, Francese, Spagnolo, Cinese; il progetto sci sul Tarvisio, il progetto di intercultura, i viaggi di istruzione anche all’estero mediante crociere, e tante altre attività.

Grazie ai finanziamenti europei, quest’anno, sono stati creati nuovi ambienti con laboratori all’avanguardia.

I nuovi laboratori, realizzati nell’ambito del PNRR, favoriscono un approccio che coniuga teoria e pratica, attuando la strategia educativa “per problemi”, che agevola l’espressione delle potenzialità di tutti gli studenti

La curvatura STEM del Liceo Scientifico, ad esempio, sviluppa una didattica su ambienti digitali Apple con dispositivi che la Scuola fornisce agli studenti per l’intero anno scolastico, consentendo un monitoraggio continuo degli apprendimenti. Anche l’attività pratica di laboratorio utilizza gli Ipad per gestire strumenti di misura ed elaborare i dati; inoltre l’intelligenza artificiale viene sfruttata per sviluppare le attività di coding e programmazione.

Il Seguenza rende concreto, altresì, il principio della internazionalizzazione della scuola italiana, consistente nella opportunità che viene offerta agli studenti di acquisire competenze trasversali

facendo esperienza all’estero.

Grazie all‘accreditamento che il Liceo ha ottenuto per il progetto Erasmus plus, negli ultimi anni è stato garantita, a un gran numero di studenti, un’occasione di crescita in contesti educativi europei, sperimentando nuovi percorsi formativi in paesi della Comunità europea, tra i quali la Spagna, la Germania, la Francia.

A tale occasione di apertura verso un mondo globale contribuiscono anche gli stage in Francia

Inghilterra, Irlanda, Spagna, Germania, che ogni anno vengono organizzati dalla scuola.

Infine, la disponibilità di spazi, nei due plessi, permette la definitiva allocazione degli indirizzi

Scientifico e Scienze applicate nella sede centrale di via Sant’Agostino e degli indirizzi Linguistico

ed Artistico nella sede delle Ancelle riparatrici, senza la necessità di ricorrere alle turnazioni.

Inoltre, grazie ai finanziamenti PNRR di cui dispone la Città Metropolitana di Messina, verrà eliminato il vecchio impianto termico a gasolio, che sarà sostituito da un moderno impianto di climatizzazione che garantirà ambienti confortevoli, anche dal punto di vista della temperatura, sia in inverno, sia in estate.

Sabato 24 gennaio (mattina e pomeriggio) e venerdì 6 febbraio (pomeriggio), il Liceo Seguenza riapre le porte delle due sedi per accogliere gli studenti delle scuole secondarie di I grado e le loro famiglie che vogliono conoscere la ricca offerta formativa, gli studenti, il personale e gli ambienti scolastici. La sede centrale su via S. Agostino n. 1 e la sede staccata sul Viale Regina Elena n. 1, saranno aperte nelle due giornate nei seguenti orari: 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

In particolare, nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, presso la sede delle Ancelle Riparatrici, sarà presente una delegazione ATM, che fornirà a genitori e studenti tutte le informazioni utili su linee bus, orari, abbonamenti e servizi di supporto alla mobilità, per agevolare gli spostamenti casa–scuola.

Per informazioni: Tel. 090 673569 (sede centrale) – 090 41254 (sede staccata) – email meps03000d@istruzione.it – sito web www.seguenza.edu.it Facebook – Instagram – Canale

Telegram