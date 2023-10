"Il sindaco deve ascoltarci: basta con chiusure in centro calate dall'alto" - Tempostretto

La manifestazione "Sì alla viabilità sostenibile", guidata da Gaetano Sciacca, è terminata davanti al Municipio. "Delusi dal sindaco che non ci ha ricevuto"

MESSINA – Un corteo per dire “no a questa isola pedonale e a queste piste ciclabili. Messina ha altre caratteristiche. Il polmone verde facciamolo nell’ex Sanderson. Le attuali piste ciclabili vanno contro la sicurezza dei cittadini. L’amministrazione comunale dovrebbe ascoltarci e ricordare che il segreto di una buona amministrazione è la condivisione. Il centro non è adatto per queste scelte, calate dall’alto”. Il dirigente regionale in pensione Gaetano Sciacca guida il corteo di cittadini e commercianti, dalla “Laudamo” fino a Piazza Unione europea, davanti al Municipio. Il suo è l’unico intervento con il microfono in una manifestazione che ha questa frase guida: “Sì alla viabilità sostenibile, no alle chiusure”.

“Siamo delusi dal sindaco e anche dall’assessore Finocchiaro che non ci hanno voluto ricevere. Basile era in riunione? Non ci crediamo. Il rispetto prima di tutto”, dicono i rappresentanti di un comitato di commercianti del centro.

Ma qual è il senso della proposta alternativa, oggi rappresentata da un centinaio di persone. Lo spiega l’ingegnere Sciacca: “Siamo favorevoli a isole pedonali, al verde e alle piste ciclabili. Siamo a favore di una viabilità vivibile ed ecosostenibile. Ma non a queste scelte calate dall’alto, senza democrazia partecipativa, e senza le più elementari norme di sicurezza. In più senza alcuna tutela dei più fragili e senza tenere conto della grave crisi economica che sta colpendo in particolare Messina”.

