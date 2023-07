Il sindaco di Furci Francilia consigliere di Salvini a Palazzo Chigi - Tempostretto

Il decreto di nomina gli conferisce il "compito del programma dell'attività politica del vice premier"

MESSINA – Matteo Salvini continua a puntare sullo Stretto ma questa volta con un incarico di prestigio per un sindaco del messinese: Matteo Francilia, che guida il Comune di Furci Siculo, che è il suo nuovo consigliere. Il decreto di nomina a firma del vice premier e ministro delle Infrastrutture – riporta l’agenzia Ansa – porta la data dell’8 giugno e conferisce a Francilia il compito “del programma dell’attività politica del vice presidente del Consiglio dei ministri”. Francilia è stato eletto per la seconda volta sindaco del comune della costa jonica nell’ultima tornata elettorale dello scorso maggio e ha all’attivo una lunga esperienza politica. Forte di un consolidato rapporto personale con il leader della Lega, si era parlato di lui anche come possibile assessore regionale ai Beni culturali con l’ingresso del Carroccio nell’ex governo Musumeci. Alle ultime elezioni politiche è stato candidato dalla Lega alla Camera nel collegio plurinominale di Messina.