Il “soccorso” di bus e autisti Atm a Taormina, sindacati all’attacco

Accordo in vista per una decina di bus e autisti. Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa annunciano uno sciopero l’1 aprile e chiedono chiarimenti a Basile

MESSINA – Sul fronte Atm, Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa annunciano uno sciopero l’1 aprile, confermando una serie di rivendicazioni sindacali. E, intanto, chiedono all’azienda chiarimenti in merito al possibile “soccorso” all’Asm di Taormina, con il prestito di una decina di bus e di autisti in forza all’Atm di Messina.

“Messina crocerossina di Taormina. Ma come conciliarlo con la carenza di personale Atm e la chiusura del tram?”

Scrivono le tre sigle sindacali: “Con il dovuto rispetto per la perla dello Ionio, questa innaturale collaborazione a perdere non è più tollerabile. Messina e Taormina sono due diverse realtà e, sulla carta, dovrebbero essere governate da distinte amministrazioni. Invece si tende a consolidare un connubio intercomunale che vede Messina sempre nel ruolo di crocerossina a disposizione di Taormina”.

In un momento d’emergenza per Taormina, con i lavori in via Garipoli, una decina di bus Atm dovrebbero essere impegnati dal mese di maggio a fare la spola dai parcheggi della stazione e di Letojanni e il centro storico. La polemica è destinata essere alimentata, dopo il tormentone dell’acqua l’anno scorso, non solo dalla presenza di Cateno De Luca come sindaco, capo politico della Giunta Basile. Ma anche dalla chiusura del tram per un periodo lungo a Messina. Di sicuro, dovrà essere definito un accordo economico.

Osservano Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa: “Cogliamo l’occasione per chiedere al sindaco Basile chiarimenti sull’annunciato “soccorso” all’Azienda servizi municipalizzati di Taormina. Riteniamo pertinente

segnalare, soprattutto al Consiglio comunale, che in occasione dell’incontro del 26 marzo, la dirigenza di Atm ha giustificato ufficialmente la drastica limitazione della concessione ferie, seppure richieste con largo anticipo dai lavoratori, denunciando una carenza di personale e mezzi. Carenza che, anche a causa della sospensione del servizio tranviario, rischierebbe di compromettere la completa erogazione del trasporto pubblico locale messinese. Il paradosso si consuma allorché, secondo fonti di stampa, la presidente Grillo, senza consultare i sindacati e men che meno il Consiglio comunale, nella sede prefettizia taorminese si sarebbe resa disponibile a soccorrere l’Asm attraverso il trasferimento di uomini e mezzi in forza ad Atm. Ma come? Il 26 marzo la presidente Grillo ha dichiarato a questi sindacati la difficoltà riscontrata nel garantire il diritto alle ferie ai dipendenti. per carenze di autisti, e l’indomani si è impegnata, autonomamente, a sopperire alle carenze dell’Azienda di Taormina con risorse messinesi?Significa che, per non far soffrire il servizio di trasporto pubblico locale nel Taorminese, ai dipendenti di Atm sarà definitivamente negato il diritto alle ferie? Oppure la presidente ha magicamente risolto la carenza di autisti, tanto da prestarne oltre 30 ad altra città?”.

Lo sciopero del primo aprile

Lo sciopero è in programma martedì 1 aprile dalle 16 alle 24, con assemblea in piazza alle 16. Sottolineano le tre sigle sindacali: “Nonostante il tentativo di mediazione del sindaco, la presidente Grillo si è rifiutata di firmare un verbale. L’accordo avrebbe evitato lo sciopero. Questo significa che l’azienda continuerà a non concedere ferie per prestare i bus all’Asm di Taormina; danneggiare gli autisti, destinandoli in zone lontane dal proprio domicilio; continuare il massacro dei giovani manutentori con turni invivibili; privatizzare lentamente l’azienda con continui appalti per affidare ai privati i servizi complementari. E ancora: sfruttare i lavoratori dell’area mobilità in svariate mansioni che cambiano ogni giorno, non pagare gli straordinari, minacciare di licenziamento gli apprendisti, chiudere l’officina”.

Abbiamo contatto la presidente dell’Atm per un’eventuale replica.

