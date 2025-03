Sit-in dei lavoratori, tre sindacati contro la gestione Atm

Fit Cisl, Orsa e Faisa Cisal hanno manifestato ieri all'ingresso di Palazzo Zanca a Messina

Fit Cisl, Orsa e Faisa Cisal contro la gestione di Atm come Spa. Una rappresentanza di lavoratori, all’ingresso del Comune, ha ieri mattina animato un sit-in. Tante le rivendicazioni. In un incontro con i rappresentanti sindacali, è stato il sindaco Basile ad assicurare il suo impegno per trovare una soluzione. E che ci sarà un confronto con la presidente Grillo.

Le rivendicazioni

Ecco le rivendicazioni delle sigle sindacali: dal porre fine a un “contratto integrativo penalizzante e discriminante a ferie e cambi di turno non concessi per esigenze di servizio”, con l’accusa sempre di “cerchi magici” e dipendenti privilegiati. E ancora: “Assenza di servizi igienici, mancati pagamenti in busta paga, selezione interna dubbia, violazione delle relazioni industriali, violazione dell’articolo 34 sui risarcimenti danni, esternalizzazione di alcuni servizi, spostamenti in zona punitivi, sanzioni disciplinari per far cassa”. E si fa riferimento alla vicenda degli ammanchi di cassa.