Il taorminese Santoro in Australia per impastare pizza da Guiness lunga 100 metri

Il presidente della Federazione italiana pizzaioli tenterà l'impresa domenica. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Parteciperanno tante star della tv australiana

TAORMINA – Giuseppe Santoro, noto promotore della pizza in tutto il comprensorio turistico sará domenica, in Australia, protagonista di quella che può essere considerata già un’impresa. L’attuale presidente della Fip (Federazione italiana pizza) preparerà con la collaborazione di Pierre e Rosemary Moio, una pizza Nutella, Guiness world record. La pizza sarà lunga cento metri. Il tutto è a scopo di beneficenza. Si vogliono raccogliere fondi per la “Starlight foundation” che si occupa di tanti giovani.

“La pizza – ha commentato Santoro – è un brand italiano internazionale. Si sta cercando di spingere, ulteriormente, questo prodotto della nostra cucina pensando anche a dare aiuto a quanti si occupano di venire incontro alle esigenze di chi magari si trova in difficoltà”. Palcoscenico per eccellenza dell’evento sarà il suburb di “Five dock” area Italiana presso “The Home Grounds” di Sidney.

Qui sarà lanciata la sfida il cui ricavato andrà per intero in beneficenza. Notevole il contributo donato sia da privati che da imprese locali. Saranno piu di 4mila le slice “PizzaNutella” seguite dai programmi televisivi “My Kitchen rule”, “Master Chef Australia” e “Master Chef India”. Tanti altri volti noti della Tv australiana aiuteranno in questa impresa Santoro, Pierre e Rosemary Moio. L’attivo presidente di Fip, sará presente, inoltre, in numerose trasmissioni. “The Daily Telegraph”, noto giornale australiano, ha già parlato di questa singolare iniziativa che vedrà anche la partecipazione degli chef Janelle Halil e Monzir Hamdin.