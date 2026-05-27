Il Tar conferma: Atm Messina può continuare il servizio verso Villafranca Tirrena

Annullati i provvedimenti della Regione che avrebbero bloccato il collegamento

Atm potrà continuare a garantire il collegamento tra Messina e Villafranca Tirrena. Con sentenza del 27 maggio 2026, Il Tar Palermo ha infatti dichiarato nulli il d.d.g. numero 3402 del 14 ottobre 2025, per difetto assoluto di attribuzione, e la circolare numero 38384 del 6 ottobre 2025 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, che aveva accolto il ricorso gerarchico improprio presentato dalla società Campagna & Ciccolo contro la decisione del Comune di Messina di autorizzare l’Azienda di Trasporti Messina a prolungare nel Comune di Villafranca Tirrena il servizio di trasporto pubblico locale.

Alla luce del pronunciamento dei giudici, il servizio di collegamento con Villafranca, inaugurato il primo marzo 2025 e attualmente svolto dalle linee 25, 26, 32 e 33 di Atm Messina, proseguirà dunque regolarmente.

Nel giudizio dinanzi al Tar di Palermo, il Comune di Messina è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Airò, l’Azienda Trasporti di Messina dall’avvocato Giuseppe Laface.