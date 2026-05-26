Quartieri, 6 presidenti su 7 in orbita Sud chiama Nord

Spoglio ancora in corso per le Circoscrizioni a Messina. Ecco chi dovrebbe avere vinto

MESSINA – Aggiornamento sulla sfida dei candidati presidenti alle Circoscrizioni. Sud chiama Nord dovrebbe prevalere in sei Circoscrizioni su sette, sconfiggendo centrodestra e centrosinistra.

Ore 18,41 del 26 maggio: 19 sezioni scrutinate su 28 nella I Circoscrizione in testa Enzo Messina, per Sud chiama Nord, con 3796 voti e il 50.74%, sull’uscente (ed ex ScN) Alessandro Costa, con 2245 voti e il 30%, per il centrodestra. Giovanni Bonfiglio, della coalizione di centrosinistra, è al 19,25% con 1440 voti.

Nel II Quartiere, 18 sezioni scrutinate su 31, l’uscente Davide Siracusano, del centrodestra, è al 51,64 per cento con 3660 voti. Domenico Raffa, di Sud chiama Nord, è al 35.8% con 2537 voti. Francesco Carabellò, del centrosinistra, è al 12,56% con 890 voti.

Nel III Quartiere 19 sezioni scrutinate su 61, Natale (Lino) Cucè, di ScN, è al 48,8% con 3478 voti. Segue l’uscente Alessandro Cacciotto, del centrodestra, con il 36,2 per cento e 2576 voti. Roberto Smedile, del centrosinistra, è al 14,92 per cento con 1062 voti.

Nella IV Circoscrizione Renato Coletta, 11 sezioni su 51, per ScN, è al 51,64% con 1980 voti, seguito da Nicola Cucinotta, del centrodestra, con il 28,48 per cento e 1092 voti. Santino Cannavò, del centrosinistra, ottiene il 19,87% con 762 voti.

Nella V Circoscrizione, 10 sezioni su 48 (in tutti i casi alle 18.41), Beatrice Belfiore, di ScN, è al 41,82% con 1545 voti. L”uscente Raffaele Verso, del centrodestra, è al 40,2% con 1485 voti. Giuseppe Picciotto, del centrosinistra, è al 17,98% con 664 voti.

Nella VI Circoscrizione, sei sezionii scrutinate su 21, Salvatore Scandurra, del centrodestra, è al 45,12% con 1360 voti. Sacha Cardile, di ScN, è al 41,37% con 1247 voti. Mariella Valbruzzi, del centrosinistra, è al 13,5% con 407 voti. Ma in base ai dati delle forze politiche qui dovrebbe prevalere Cardile.

Nel neonato VII Quartiere, 5 sezioni su tredici, Francesco Pagano, del centrodestra, è al 45,41 per cento con 480 voti. Antonio Caprì, di Sud chiama Nord, è al 31,13% con 329 voti. Salvatore Grosso, del centrosinistra, è al 23,46% con 248 voti. Anche nella nuova Circoscrizione dovrebbe prevalere in realtà Caprì.

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