Il Taranto di Capuano è un'altra squadra in casa, numeri e precedenti col Messina - Tempostretto

L'ultima di stagione regolare sarà una partita complicata: non è facile segnare all'ex Capuano e al Messina serve vincere

MESSINA – La sfida di domani alle ore 17:30 tra Taranto e Messina potrebbe sancire la salvezza diretta per i biancoscudati o la loro condanna a giocare il playout. Come già ampiamente spiegato le ipotesi salvezza in campo passano dalla vittoria dei peloritani in trasferta, ma anche il Taranto potrebbe aver bisogno dei punti.

La formazione tarantina è già salva a quota 45 punti ma può ancora giocarsi l’accesso ai playoff, al momento è decima ma nell’ultima giornata può ancora guadagnare o perdere posizioni. Va detto che il Taranto non vive una bella situazione: il tifo organizzato, la Curva Nord, nonostante la salvezza ottenuta continua la protesta che prevede la diserzione casalinga. Quindi è possibile che allo “Iacovone” come aveva auspicato Capuano non ci sarà una bolgia, ma anzi potrebbero esserci più tifosi messinesi.

I numeri del Taranto in stagione

Ci si attende quindi un stadio pacifico per il Messina che però dovrà fare i conti contro una squadra che concede pochissimo e soprattutto ha un rendimento completamente diverso in casa o fuori. Lontano dallo Iacovone il Taranto avrebbe una classifica che con 12 punti la vede al 18° posto, 7 gol fatti e 25 subiti, tra le mura amiche, nonostante l’assenza del tifo organizzato, la formazione di Capuano ha totalizzato 33 punti, ottavo posto in questa classifica, con 19 gol fatti e solo 11 subiti, in media meno di uno a partita. Difatti la formazione di Capuano ha costruito la sua salvezza con tanti pareggi per 0-0.

L’ultima sconfitta per il Taranto è arrivata il 2 aprile a Crotone, ma l’ultima in casa è datata 13 marzo contro il Picerno di misura. Capuano ha sostituito dopo due giornate Nello Di Costanzo sulla panchina del Taranto e gioca con il suo solito 3-5-2, le sue squadre sono molto chiuse e ripartono, sarà difficile trovare spazi.

Nella sfida contro il Monterosi Tuscia, pareggiata, questo è stato l’undici titolare: Vannucchi tra i pali, Sciacca, Antonini ed Evangelisti a formare il trio difensivo, Formiconi Labriola Provenzano Romano e Boccadamo nella robusta linea di centrocampo, punte Bifulco e Tommasini, anche capocannoniere dei rossoblu con 8 gol segnati in campionato. Boccadamo schierato come quinto di sinistra nella scorsa partita sarà squalificato contro il Messina.

Scontri diretti sfavorevoli al Messina

Nelle ultime stagioni in Lega Pro ci sono stati sei incontri tra Messina e Taranto, 5 di campionato e 1 in Coppa. Il conto è pari con 2 vittorie del Messina, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ma allo Iacovone il Messina non è mai uscito con i tre punti.

Il precedente dell’andata 1-2 per il Taranto a dicembre al Franco Scoglio. Nella passata stagione all’andata in trasferta a Taranto fu 0-0 mentre al ritorno tra le mura amiche finì 1-0 firmato Rizzo che regalò la salvezza. Gli altri precedenti allo Iacovone sono un 1-1 all’andata della stagione 2016/2017 e un 1-0 negli ottavi di Coppa di Lega Pro sempre in quell’annata.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Taranto Fc 1927