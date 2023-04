Il Messina obbligato a vincere, salvezza diretta possibile in due modi - Tempostretto

Contro il Taranto come lo scorso anno può arrivare la vittoria salvezza, ma serviranno risultati favorevoli dagli altri campi

MESSINA – Potrebbe essere una giornata catartica quella di domenica 23 aprile, il Messina allo stadio “Iacovone” sfiderà il Taranto, allenato dall’ex Capuano, e si giocherà le ultime chance di una salvezza diretta ancora possibile che prevede però la sconfitta obbligatoria dei tarantini perché ai biancoscudati servono i tre punti.

Le opzioni di salvezza diretta del Messina sono due e passano entrambe come detto dalla vittoria obbligatoria sul campo del Taranto, ma al tempo stesso dovranno arrivare dei risultati specifici dagli altri campi. Nel caso queste ipotesi non si verificassero si giocherebbe il playout contro Fidelis Andria o Gelbison, che rispetto a gennaio quando il Messina era virtualmente retrocesso direttamente è già una buona notizia.

La sfida di domenica sarà sentita perché ricorderà vecchie emozioni, già nella precedente stagione fu proprio col Taranto che il Messina si salvò, quando il messinese Rizzo segnò il gol salvezza, chissà che non potrebbe toccare a Ragusa domenica. E al tempo stesso il Messina ritroverà Capuano da avversario che oltre a non aver preso benissimo l’esonero della passata stagione, si ritroverà di fronte il suo allora sostituto Ezio Raciti. Capuano dopo la sfida di andata aveva in un certo senso rinfacciato alla proprietà peloritana di non avergli dato il tempo necessario a riorganizzarsi dopo il focolaio Covid scoppiato all’interno del gruppo squadra a dicembre e ha poi voluto sottolineare il mercato di rafforzamento che seguì il suo esonero per l’allenatore che lo sostituì.

Le possibili vie per la salvezza

Una delle due opzioni in campo, come scrivevamo già domenica, prevede che il Messina vincendo salga a quota 43 punti, contemporaneamente l’Avellino perda in casa contro il Monterosi Tuscia e la Turris invece eviti la sconfitta in trasferta a Foggia. In questo caso il Messina in virtù dello scontro diretto favorevole con gli irpini sarebbe salvo perché fuori dalla griglia playout scavalcando gli irpini e salendo in 15° posizione. Con la sconfitta della Turris invece sarebbero in tre a quota 43 e nel calcolo della classifica avulsa il Messina resterebbe 16°.

L’altra opzione, che da settimane è quella più gettonata, prevede che il Messina vincendo apra un divario di almeno nove punti sulla penultima e in virtù del 16° posto conservato con margine non disputi lo spareggio retrocessione contro la Fidelis Andria a patto che questa non batta il Latina in trasferta. In quel caso si raggiungerebbe la quota per non giocare il playout tra le due squadre, con il pari o la sconfitta invece l’Andria mancherebbe l’appuntamento. È indifferente infine chi sarà ultimo tra Fidelis Andria e Viterbese perché vorrebbe dire non conquistare più di 33 punti e quindi il Messina con una vittoria a chiudere la propria stagione salirebbe fuori portata per il playout +10, a quota 43 punti.

Gli scenari peggiori

Nel peggiore degli scenari il Messina pareggia o perde contro il Taranto e il Monterosi Tuscia facendo risultato pieno contro l’Avellino, come in parte stiamo auspicando, sopravanza la truppa biancoscudata. In quel caso il Messina scala in 17ª posizione ma non potrebbe più essere raggiunto dalla Gelbison e si giocherebbe il playout proprio contro i rossoblu con il vantaggio del ritorno in casa e la possibilità di uscire indenne e salvarsi dalla doppio confronto anche in caso di pareggio.

Altra possibilità che prevede la salvezza ai playout è che il Messina riesca a mantenere dietro il Monterosi ma non apra il divario di punti necessario con la Fidelis Andria, in quel caso infatti si disputerebbe il playout contro i pugliesi biancazzurri alle stesse condizioni della Gelbison: ritorno in casa e possibilità di salvarsi pareggiando il doppio confronto.