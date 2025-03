Il team Hockey dell’Unime atteso da un triplo impegno nel weekend

Sabato l'under16 e il "Triangolare Zancle Hockey Cup" con la squadra Senior, domenica impegno per l'Under 20

MESSINA – Sarà un ricco weekend di hockey quelle che attende la SSD UniMe, che sarà impegnata con ben tre formazioni tra sabato e domenica Terminata la stagione indoor con tante soddisfazioni, per il team universitario è tempo di rituffarsi sull’attività “prato”. I primi a scendere in campo saranno i giovani dell’under 16, chiamati ad accogliere sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria la PGS Don Bosco (sabato 8 marzo). Un match che, per i ragazzi allenati da Daniele Romano riveste una grande importanza: in caso di vittoria, infatti, gli universitari riacciufferebbero la testa della graduatoria del campionato di categoria, condividendola momentaneamente con la Polisportiva Galatea (al riposto per questo turno di campionato). Dall’altra parte del campo però, i peloritani troveranno una formazione ostica, che già nella gara d’andata gli ha dato parecchio filo da torcere.

A seguire, sempre sabato (ore 15.45), andrà in scena la prima edizione del “Triangolare Zancle Hockey Cup”, torneo riservato alla categoria Seniores, che vedrà in campo la SSD UniMe, la PGS Don Bosco e la Polisportiva Galatea Catania, team di A2 che, chiaramente, parte con i favori del pronostico anche per una migliore condizione fisica, dato che il team di Richichi dalla prossima settimana esordirà proprio nella seconda serie nazionale. Discorso diverso, invece, per SSD UniMe e PGS Don Bosco, che in questa fase sono in preparazione precampionato, al via nel mese di Aprile.

Il programma si chiuderà Domenica con la prima giornata del Campionato Nazionale Under 20 al Dusmet, dove si giocherà l’attesissima sfida tra Galatea Catania e SSD UniMe, prima contro seconda, con gli etnei che nella gara di andata hanno vinto a Messina. Non sarà, quindi, una sfida facile, ma contro i catanesi più che il risultato, che sulla carta sembra scontato, serve una prova gagliarda per ben figurare.

“Le attività prato non potevano che avere un inizio migliore con un programma cosi pieno – commenta Giacomo Spignolo, Responsabile Tecnico del settore Hockey – Saremo impegnati su più fronti e di questo, come settore, dobbiamo essere orgogliosi, visto il vasto numero di atleti che saranno impegnati. A livello giovanile stiamo sicuramente facendo bene, grazie anche a una Società sempre presente e pronta a sostenerci”.

Campionato Under 6 (Polivalente Cittadella Unime)

Sabato 08.03.2025

H. 14,30: SSD UNIME – PGS DON BOSCO

Torneo Zancle Hockey CUP (Polivalente Cittadella Unime)

Sabato 08.03.2025

H. 15,45: PGS DON BOSCO – POL. GALATEA CATANIA

H. 16,30: SSD UNIME – PGS DON BOSCO

H. 17.15: SSD UNIME – POL. GALATEA CATANIA

Campionato Under 20 (Dusmet Catania)

Domenica 09.03.2025

H. 10.00: POL. GALATEA CATANIA – SSD UNIME

Articoli correlati