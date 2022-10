Il Team Nibali chiude la stagione organizzando il Memorial Rosario Costa - Tempostretto

Il 6° Memorial Rosario Costa - 2° Memorial Giuseppe Milone - 1° Memorial Lillo Mortelliti si terrà domenica 9 Ottobre a Villafranca Tirrena (ME) all’interno dell’area “Ex Pirelli”

Rosario. Giuseppe. Lillo. Tre nomi, tre amici, tre tragedie! Come ogni anno il Team Nibali organizza la gara di “casa” quella per ricordare la memoria del povero Rosario Costa, Giuseppe Milone e Lillo Mortelliti. Il 6° Memorial Rosario Costa – 2° Memorial Giuseppe Milone – 1° Memorial Lillo Mortelliti si terrà domenica 9 Ottobre a Villafranca Tirrena (ME) all’interno dell’area “Ex Pirelli” e interesserà le categorie Giovanissimi (da G1 a G6) e gli atleti delle categorie Allievi e Juniores.

“Una di quelle manifestazioni che non vorremmo mai organizzare – le parole del Team Manager Lillo La Rosa -, una gara per ricordare la memoria del nostro Rosario arrivata alla sua sesta edizione. Un ragazzo che aveva un sogno, un ragazzo che noi ricordiamo sempre ogni qual volta andiamo alle gare e tutte le volte che ci ritroviamo insieme. Noi non parliamo molto ma il ricordo di Rosario è sempre vivo”.

“La gara di domenica – Marco Sgarrella Direttore Sportivo del Team Nibali – prossima ci riporta con la mente a quel tragico giorno in cui abbiamo perso Giuseppe, ragazzo perbene che amava pedalare ore in sella alla sua bici alla scoperta del mondo, lo stesso mondo che a volte ci mette con le spalle al muro fronte delle realtà che non vorremmo vivere. Il mio pensiero è per Giuseppe, per Rosario Costa e per l’amico Lillo Mortelliti; l’essere persone perbene li accumunava oltre alla grande passione per la bicicletta”.

“Lillo Mortelliti – le parole dello storico Direttore Sportivo Pippo Cipriano – era una persona straordinaria al quale mi legava un’amicizia di quasi quarant’anni. Con il Team aveva un rapporto particolare seguendo le gare in Sicilia e in trasferta esercitando il suo ruolo di genitore senza entrare nelle questioni tecniche. Domenica cercheremo di onorare la sua memoria quella di Rosario e Giuseppe nel migliore dei modi”.