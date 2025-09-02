Il Team Scaletta accoglie Maurizio Maio come nuovo direttore sportivo

Il dirigente vanta una lunga esperienza nel futsal femminile ed è da sempre attento alle giovani. "Vedo molto entusiasmo e voglia" le sue prime parole in biancoblu

MESSINA – Il Team Scaletta rafforza il proprio organigramma societario con un innesto di prestigio: Maurizio Maio è il nuovo direttore sportivo della formazione jonica. Figura molto conosciuta e stimata nel panorama del futsal femminile, Maio vanta una lunga esperienza maturata negli anni, che lo ha visto collaborare con diverse realtà come Polistena e San Nicola Melicuccio, ma soprattutto è stato artefice della favola Segato, che per anni è stata protagonista in A2. La sua passione per questo sport e la sua conoscenza approfondita del settore lo rendono un profilo ideale per affiancare la società in questa nuova fase.

Uno dei tratti distintivi di Maurizio è la sua particolare attenzione verso le giocatrici più giovani, sulle quali ha sempre creduto e investito con convinzione. La sua capacità di valorizzare i talenti emergenti, accompagnandoli in un percorso di crescita tecnica e personale, è perfettamente in linea con la filosofia del Team Scaletta, da sempre impegnato a costruire un futuro solido e sostenibile puntando sul vivaio e sul senso di appartenenza.

“Vedo molto entusiasmo e voglia di lavorare insieme – dichiara Maio -. Porto con me la mia esperienza, amo lavorare con i giovani. Uniremo altre giocatrici alla rosa, pensiamo passo dopo passo”. L’arrivo di Maio rappresenta quindi non solo un rafforzamento tecnico e organizzativo, ma anche un segnale forte di continuità con i valori che contraddistinguono la società: serietà, passione e spirito di gruppo.