Il Team Scaletta apre le danze con la Salernitana, poi viene travolto

Alla rete di Loiacono replicano le padrone di casa con un largo 6-1

SALERNO – Nell’ultimo impegno prima della pausa di Pasqua per le ragazze del Team Scaletta affrontavano in trasferta la quarta forza del campionato, la Salernitana Femminile della serie B di calcio a 5. A passare in vantaggio sono state proprio Segreto e compagne, nonostante un palo iniziale colpito da Giugliano, con Loiacono che ha pescato il jolly infilando la porta di Di Monaco con un esterno da posizione impossibile, trovando così il secondo centro personale stagionale.

Nel prosieguo della gara le locali faranno valere la miglior classifica andando a segno sei volte, tre reti a tempo, condannando così le biancazzurre alla sconfitta. In graduatoria, quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare, si mantiene a quota 18 punti in settima posizione. Adesso per il Team Scaletta all’orizzonte l’ultima pausa del torneo con il rientro in campo nella gara casalinga di domenica 7 aprile contro il Libertas Cerreto, fanalino di coda del torneo.

Salernitana – Team Scaletta 6-1

Team Scaletta che non si disunisce dopo la rete del vantaggio e tiene bene il campo per metà della prima frazione ma, alla prima difficoltà, il castello della squadra di coach Cernuto crolla subendo in rapida successione il doppio acuto delle campane che dapprima pareggiano con D’Errico e dopo pochi secondi la ribaltano con la rete di Giugliano. Scaletta che subisce il parziale, cercando di reagire ma senza trovare la rete che riporterebbe tutto in parità anzi, a dieci secondo dallo scadere, è la Salernitana che colpisce ancora con Galan che fissa il parziale sul momentaneo 3-1.

Nella ripresa le messinesi rientrano in campo spente e distratte, soprattutto in impostazione con la Salernitana che colpisce alla prima sortita del secondo tempo con Salemme. Rimessa fiacca di Marchetta per Loiacono che viene anticipata e partita in ghiaccio per le campane. Siciliane che avrebbero l’occasione con Loiacono ma il suo diagonale viene deviato in angolo. Ci sarebbe spazio addirittura per l’immediata quinta rete, sempre su distrazione ospite, ma per fortuna di Arrigo, Lisanti coglie il palo. Ancora una palla persa in uscita, consente alla solita Salemme di infilare la doppietta personale ed il 5-1. Sul finire di gara arriva anche la sfortunata deviazione di casa che infila la rete di Arrigo per il definitivo 6-1.

Articoli correlati