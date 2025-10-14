Il Team Scaletta bagna l’esordio con una vittoria allo scadere

La formazione di calcio a 5 femminile, che disputa il campionato di Serie B, super per 5-4 nella prima di campionato la Futsal Pisticci al PalaLaganà

MESSINA – Partenza con il botto per il Team Scaletta, che bagna l’esordio nel nuovo campionato di Serie B con una vittoria emozionante e sofferta per 5-4 contro la neopromossa Futsal Pisticci, nella momentanea casa del PalaLaganà di Montepiselli. Una gara a due facce, dominata nel primo tempo dalle joniche, poi completamente riaperta nella ripresa da un Pisticci mai domo, fino al gol liberatorio in extremis di Martina De Gaetano, trascinatrice assoluta con una tripletta che ha regalato i primi tre punti stagionali alla squadra di coach Cernuto.

Tre punti preziosi, che danno fiducia e morale al gruppo biancazzurro in vista della prossima sfida: domenica 19 ottobre, il Team Scaletta sarà di scena al PalaCatania contro la Meta Woman, per un derby che si preannuncia già carico di emozioni.

Team Scaletta – Futsal Pisticci 5-4

Il primo tempo è di chiara marca Scaletta. Vantaggio che arriva con un autogol propiziato da un fendente di Firrincieli. Lo Scaletta amministra con ordine e sfiora il raddoppio più volte, ma è il Pisticci a rendersi pericoloso con Pedroso, sulla cui conclusione è Martino a salvare con un intervento prodigioso. Nella seconda metà del primo parziale, un’altra sfortunata deviazione stavolta su cross di Cucinotta, porta al raddoppio delle messinesi. Nel finale, dopo una grande occasione sprecata da Lazzari, arriva il primo gol di marca jonica con De Gaetano, che finalizza in contropiede un’azione in solitaria. Ancora nel finale, Calabrese in contropiede con Firrincieli, sprecano una ghiotta occasione per il possibile 4-0.

La ripresa si apre come si era chiusa: Scaletta pericoloso con Calabrese al primo possesso, ma è ancora De Gaetano, su assist della stessa Calabrese, a trovare la doppietta personale che vale il 4-0. Sembra fatta, ma da lì in avanti la partita cambia completamente volto. Le ragazze di Cernuto abbassano i ritmi, e il Pisticci, trascinato da una straordinaria Raquel Pedroso, rientra prepotentemente in partita: prima la numero 8 sigla il 4-1 con un destro potente, poi è Forte a trovare dalla distanza il gol del 4-2.

Le lucane ci credono e, su un’altra iniziativa di Pedroso, arriva un rigore che la stessa trasforma, riaprendo definitivamente la sfida. Lo Scaletta avrebbe l’occasione per chiuderla, ma Calabrese non riesce a concretizzare il tiro libero. Nel finale da brividi, il Pisticci completa la rimonta: un tiro-cross di Lazzari trova la deviazione sfortunata di Martino per il 4-4 che gela il PalaLaganà.

Ma il Team Scaletta ha il merito di non mollare. Coach Cernuto chiama il power play e le joniche si riversano in avanti con grande determinazione: prima Cucinotta colpisce una traversa clamorosa, poi, a 24 secondi dalla sirena, è ancora Firrincieli a trovare la diagonale giusta, e De Gaetano, di fame e di voglia, devia in rete il pallone che vale il 5-4 definitivo. Esplode la festa al PalaLaganà, con tutto il pubblico a celebrare una vittoria di carattere e orgoglio.