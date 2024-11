Il Team Scaletta cede alla distanza alla capolista Salernitana

Dopo un primo tempo equilibrato dilagano le campane che segnano cinque volte, di Calabrese l'unica rete locale

MESSINA – Ancora una gara a secco di punti per il Team Scaletta che questa volta affrontava l’imbattuta Salernitana tra le mura amiche, ma deserte, di un Pala Mili ancora una volta a porte chiuse. La formazione di coach Cernuto, reduce da una terribile settimana e con tante assenze, si è approcciata al match con la testa giusta, non facendo trasparire il divario in classifica tra le due formazioni. Primo tempo che si è chiuso a reti bianche con occasioni da ambo le parti.

Succederà tutto nel secondo tempo e la sfida si chiude con il punteggio di 1-5 con il Team Scaletta penalizzato oltre i propri demeriti, ma che può trarre ottime sensazioni di squadra in vista dei prossimi appuntamenti che diranno molto sulla stagione delle ragazze della presidente Tafuri. Al momento la formazione biancazzurra è fanalino di coda del girone D e l’unica squadra senza punti, settimana prossima sfida in trasferta contro la Lady Mondragone che ha due punti in classifica.

Team Scaletta – Salernitana 1-5

Nella prima frazione dal lato campano va sottolineata la prestazione di Rapuano, che ha ingaggiato per tutta la prima frazione un duello in solitaria contro Arrigo, dalla parte Scaletta va elogiata la partita di Cristiano, alla miglior uscita in maglia biancoblu, sui cui piedi è capitata l’azione che avrebbe potuto cambiare la gara. A due minuti effettivi dalla prima sirena, la pivot messinese si involta da sola contro Fierro che le sbarra la strada ottimamente in uscita. Episodio che scatena le polemiche casalinghe per l’uscita con cui l’estremo difendente campano prende il pallone fuori area, ma così non è per i direttori di gara. Vibranti le proteste della panchina che portano all’espulsione di coach Cernuto per rosso diretto da parte del primo arbitro, che decide così di spegnere le polemiche, e Team Scaletta che da un episodio a proprio favore, si trova a gestirne uno a sfavore.

Nel secondo tempo rientra in campo un Team Scaletta apparentemente svuotato mentalmente da quanto accaduto, mentre Salernitana vogliosa di archiviare presto la pratica. È un due contro uno a portare Rapuano a firmare la prima rete nel match, subito bissata da Ponticiello che recupera un pallone e scaraventa in rete il goal dello 0-2. Scaletta che prova una reazione, Firrincieli apre il campo per Pensabene che in diagonale pesca davanti al portiere Calabrese che firma la rete che potrebbe riaprire il match. Seconda rete consecutiva in casa per la nuova pivot dello Scaletta che bissa così la marcatura della prima giornata contro il Canicattì. Nemmeno il tempo di rifiatare per la squadra di casa che la Salernitana torna a squillare, parte tutto sempre da Rapuano che si gira in area e pesca il palo, Sakamoto è la più lesta di tutte e mette dentro la rete del nuovo più due. Partita che a questo punto va in archivio, in contropiede Lisanti firma la prima rete personale, poi bissata dall’appoggio in porta dopo una respinta corta su punizione di Razza.