Il Team Scaletta chiude con una sconfitta a Mondragone una stagione indimenticabile

Fuori casa dal 2-0 la reazione delle siciliane che con le reti di Pensabene e la doppietta di Foti sfiorano il pari ma cedono 4-3

Il sogno Serie A si ferma a Mondragone, ma il Team Scaletta esce dal campo a testa altissima e tra gli applausi. Le joniche cedono 4-3 sul parquet della Lady Mondragone nella finale playoff di girone per la promozione in Serie A, al termine di una sfida intensa, spettacolare e giocata senza paura contro una delle grandi corazzate della categoria. Una sconfitta che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, ma che certifica ancora una volta la crescita, la maturità e il valore di un gruppo che ha saputo portare il futsal femminile siciliano nuovamente ai vertici.

A festeggiare il passaggio alla fase nazionale è la Lady Mondragone, ma il Team Scaletta saluta la stagione nel migliore dei modi: con orgoglio, coraggio e la consapevolezza di aver raggiunto un livello ormai pari alle grandi realtà della categoria. Una stagione da protagonista assoluta, culminata con un percorso che ha riportato il futsal femminile siciliano ad un’importanza e ad una credibilità che mancavano da anni a queste latitudini.

Lady Mondragone – Team Scaletta 4-3

La squadra di coach Cernuto approccia la gara con personalità, giocando a viso aperto e ribattendo colpo su colpo alle campane per gran parte del primo tempo. Il Team Scaletta tiene bene il campo, mostrando piena consapevolezza dei propri mezzi contro una formazione costruita per vincere. A spezzare l’equilibrio, però, è un episodio: a dieci minuti dall’intervallo Ambrosino approfitta di un errore in fase di impostazione, strappa il possesso e deposita alle spalle di Martino per l’1-0. Le messinesi provano subito a reagire ma si scoprono, concedendo un minuto dopo il raddoppio a Razza, brava a capitalizzare davanti ad una incolpevole Martino.

Il colpo rischia di piegare le joniche e la Lady Mondragone trova anche il tris con una giocata personale di Di Martino, che parte dal limite della propria area, spezza il raddoppio e conclude la sua corsa con il gol del 3-0 che chiude il primo tempo. Quando tutto lasciava pensare ad una ripresa in controllo per le padrone di casa, emerge invece il carattere del Team Scaletta. La squadra non molla, reagisce con orgoglio e dimostra tutta la forza mentale costruita durante la stagione. Marchetta avvia l’azione, dialoga con Foti e viene stesa in area. Pensabene trova comunque la rete ma gli arbitri avevano già fermato il gioco per assegnare il penalty. Poco male per il capitano jonico, trascinatrice delle sue e migliore in campo, che dal dischetto trasforma con freddezza il gol del 3-1.

La rete riaccende il Team Scaletta che prende coraggio e diventa padrona del campo. Foti sfonda sulla corsia mancina, raccoglie un rimpallo e serve a Firrincieli il pallone che sfiora il gol del possibile 2-2. La rete arriva poco dopo: splendida triangolazione con Manti che serve Pensabene, controllo della numero sette e tocco illuminante per Foti che insacca il gol che riapre completamente la partita. La Lady Mondragone sente il pericolo e accelera nuovamente. Ancora Di Martino inventa con una giocata di grande qualità, destro-sinistro e assist perfetto per Di Filippo che firma il 4-2. Ma il Team Scaletta non si arrende nemmeno stavolta e al primo possesso torna immediatamente in partita: Firrincieli chiama forte il pallone al centro, Manti pesca Foti che di testa firma il 4-3. Nel finale le joniche giocano senza paura, con Cucinotta impiegata anche in versione power-play nel tentativo di completare la rimonta. La sirena finale arriva tra gli applausi del pubblico per una gara intensa e spettacolare, degna cornice di una finale playoff tra due squadre che hanno espresso un grande futsal.