Scurria rilancia: “Sconti del 50% per traghettare e parcheggi gratis per chi lavora in centro”

Le proposte del candidato sindaco di Messina che domani avvierà una campagna di volantinaggio distribuendo "buoni simbolici"

MESSINA – Una settimana di volantinaggio di “buoni simbolici” con agevolazioni per chi lavora nelle attività commerciali del centro e per chi attraversa quotidianamente lo Stretto. L’iniziativa è del candidato sindaco Marcello Scurria che, dopo aver presentato questa mattina i suoi primi cinque consulenti a “costo zero”, ha annunciato per domani l’avvio di una campagna di volantinaggio ad effetto. L’obiettivo dell’iniziativa mediatica è quello di far parlare delle sue idee per l’area dello Stretto e la mobilità in centro. In sintesi: sconti del 50% per chi deve traghettare o servirsi dell’aliscafo e due pass per parcheggiare in centro con un risparmio di 100 euro per i lavoratori.

L’Agenzia della Città Metropolitana dello Stretto

“Per la mobilità nello Stretto – ha sottolineato Scurria – è necessario costruire una governance multilivello fondata sull’istituzione dell’Agenzia della Città Metropolitana dello Stretto, attraverso una legge speciale sul modello delle grandi capitali europee o mediante un accordo strutturato tra le Regioni Sicilia e Calabria, le due Città Metropolitane e i Ministeri competenti. All’interno di questa strategia, una priorità immediata sarà rappresentata dalla riduzione dei costi dell’attraversamento dello Stretto di persone e mezzi, tramite l’avvio di un confronto istituzionale con Governo, Regioni e operatori del settore, finalizzato all’introduzione di misure di agevolazione per i residenti”.



A conti fatti, l’obiettivo del candidato sindaco del centro destra è ottenere una riduzione fino al 50% dei costi per viaggiatori e mezzi dei residenti di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, riconoscendo, attraverso un protocollo d’intesa tra le due Regioni e lo Stato, l’attraversamento come servizio essenziale di continuità territoriale a carico delle istituzioni e considerandolo a tutti gli effetti un trasporto urbano della Città Metropolitana dello Stretto.



Parallelamente, secondo Scurria, dovrà essere “efficientato il sistema di integrazione tariffaria che consenta l’utilizzo di più mezzi, nell’intera città metropolitana dello Stretto, con un unico titolo di viaggio, accompagnato dalla digitalizzazione dei sistemi di accesso e pagamento, al fine di semplificare l’esperienza dell’utente e aumentare l’attrattività del servizio”.

Sconti per i lavoratori del centro città

Altra parte del programma di Scurria è la messa messa in discussione dell’attuale sistema della sosta a pagamento, “valutando – spiega il candidato del centrodestra messinese – l’introduzione di forme di gratuità mirate nelle principali aree commerciali della città, al fine di favorire l’accessibilità e sostenere le attività economiche”. Nello specifico, Scurria prevede “il rilascio di due pass per la sosta gratuita destinati ai lavoratori dei negozi e delle attività professionali che ricadono nel perimetro della Ztl consentendo loro un risparmio mensile che si aggira sui 100 euro”.



Prevista inoltre l’introduzione di parcheggi rosa, destinati a donne in gravidanza e genitori con figli piccoli, in coerenza con la normativa nazionale, così come forme di agevolazione o gratuità per la sosta degli over 70. “Saranno, infine, garantiti in prossimità di ogni farmacia, due stalli di sosta breve dedicati”, conclude Marcello Scurria.

