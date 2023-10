Il Team Scaletta è pronto. Alla corte di coach Cernuto arriva Loiacono - Tempostretto

Completata la squadra per la prossima serie B di calcio a 5 femminile. Ultima arrivata l'esterna Loiacono: "Team Scaletta società sana con un bel gruppo"

MESSINA – Il Team Scaletta si prepara all’esordio nel nuovo campionato di Serie B Nazionale di Calcio a 5 femminile. Un campionato a trazione siciliana, con ben cinque squadre a rappresentare la regione, che la formazione di mister Ivana Cernuto si avvia ad affrontare con un volto nuovo nel motore, si tratta di Chiara Loiacono.

Calcettista con il calcio nel sangue, muove i primi passi tra i grandi ad appena 18 anni con il Cosenza, con cui centra subito la promozione in Serie A. Da lì, ancora Serie A con le maglie di Sporting Locri, Futsal Melito e Royal Team Lamezia. Un tour calabrese completato con le ultime maglie, quelle della Cormar Segato Woman e Reggio Sporting Club, con cui ha anche realizzato un goal al “Pala Mili” nella sfida dello scorso campionato.

Loiacono: “Approccio subito positivo”

“Il primo approccio è stato subito positivo – queste le prime parole del nuovo acquisto -, quando la presidente Chiara mi ha contattata ho capito subito che avevo a che fare con una gran bella persona. Sono contenta di questa nuova avventura, il Team Scaletta è una società sana con un bel gruppo, con cui ho già avuto modo di approcciare e mi sono subito trovata bene. Spero in una bella stagione per me e per la squadra, penso che dovremmo ipotecare la salvezza quanto prima per poi puntare a qualcosina in più.”

La rosa del Team Scaletta

A farle compagnia, nel reparto esterne, le confermatissime Cusumano e Marchetta insieme alle due, prodotti del settore giovanile, Autano e Rizzo. Al centro, ci saranno anche quest’anno Luttino, Segreto, Firrincieli e Pensabene. Tra i pali, si prosegue con Arrigo e Crimi alle sue spalle, mentre nel ruolo di pivot l’esperienza di Cucinotta e la gioventù ed il talento sconfinato di De Gaetano. Chiudono il roster le due stelle del panorama nazionale del Calcio a 5 sorde, Chiara Montilla e Carolina Marguccio, entrambe al rientro dopo l’infortunio ai legamenti del ginocchio.

