Il Team Scaletta ingaggia il portiere Laura Martino

La formazione di calcio a 5 femminile, pronta alla prossima serie B, chiude il mercato ringiovanendo la rosa tra i pali

MESSINA – Il Team Scaletta si prepara all’avvio della stagione ed ufficializza l’acquisto di Laura Martino, classe 2004, che va a ringiovanire la rosa tra i pali. Calcettista di grande prospettiva, Laura arriva dall’esperienza in Serie C con l’Arcudace Palmi. Cresciuta nelle giovanili della Soccer Lab, ha poi indossato la maglia del Reggio S.C., con cui ha avuto modo di confrontarsi con il campionato nazionale, e Palmese Woman vivendo anche la cavalcata da vicecampionesse d’Italia al Trofeo delle Regioni con la rappresentativa calabrese. Con l’arrivo di Martino, il Team Scaletta conferma la volontà di investire sui giovani, da qui anche la scelta di Maurizio Maio quale direttore sportivo in estate, e di costruire un progetto che guardi al futuro con entusiasmo.

Le qualità di Laura, dalla reattività alla padronanza palla al piede, rappresentano senza dubbio un valore aggiunto, soprattutto in uno sport come il Futsal e possono dare un contributo prezioso per il Team Scaletta. “Sono pronta per questa sfida – commenta Laura – quella di tornare nel campionato nazionale e dimostrare il mio valore. Mi aspetto di crescere, sia come persona che come giocatrice. Ho voglia di mettermi in gioco e migliorare insieme alla squadra, non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister. Le prime impressioni con lo spogliatoio sono state ottime, mi sono sentita subito accolta. C’è un bel clima e questo è importante. Siamo un gruppo unito e motivato, con voglia di lavorare e crescere.”

Il roster del Team Scaletta 2025/2026

Staff tecnico: Ivana Cernuto (allenatore), Antonio Guglielmo (preparatore dei portieri), Elisa Segreto (vice allenatore).

Portieri: Milena Arrigo, Laura Martino.

Centrale: Elisa Pensabene, Maria Famà, Flavia Firrincieli.

Laterali: Marta Marchetta, Martina De Gaetano, Maria Pia Manuli, Eleonora Autano, Giulia Rizzo.

Pivot: Luana Calabresi, Diana Cristiano, Pepi Cucinotta.