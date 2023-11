Il Team Scaletta non può nulla in casa del Futsal Irpinia - Tempostretto

Impegno proibitivo alla vigilia che si conferma tale contro una squadra retrocessa dalla Serie A e che punta a tornarci

Era una sfida quasi impossibile alla viglia e il campo non ha invertito il pronostico. Troppa la qualità messa in campo dal Futsal Irpinia, formazione appena retrocessa dalla Serie A e che punta all’immediato ritorno in massima serie. Adesso per la formazione messinese c’è da resettare tutto per prepararsi al meglio alla sfida casalinga, in programma domenica 12 novembre alle ore 16, sul parquet del “Pala Mili” contro una temibilissima Futsal Ragusa. In stagione fin qui i derby siciliani in casa hanno sempre portato bene alla formazione biancazzurra.

Per le ragazze di coach Cernuto, dalla trasferta campana, c’è da portare a casa una ottima solidità mentale che le ha portate a non disunirsi mai, a restare sempre concentrate, trovando anche la rete a tempo quasi scaduto. Nel finale, infatti, è arrivata la perla di Firrincieli che ha realizzato il classico “goal della bandiera” con un pregevole pallonetto a scavalcare il portiere ospite in uscita.

Futsal Irpinia – Team Scaletta 5-1

Partono subito forti le campane, con Moreira che si invola a tu per tu con Arrigo che salva. Ancora Irpinia con Braccia che approfitta di un disimpegno errato ma la conclusione termina fuori. Ghiotta occasione sfumato in contropiede tra Moreira e Braccia, azione che prosegue e Ferreira coglie in pieno la traversa da fuori area. Al secondo tentativo Ferreira non sbaglia e sblocca così il tabellino in favore delle padrone di casa. Bellissima l’azione del raddoppio che coinvolge Ferreira, Sabatino e Sgarbi che raccoglie l’assist di suola e mette alle spalle di Arrigo. È Giulia Rizzo a salvare sulla linea poco dopo sulla conclusione a botta sicura di Braccia. Si va al riposo sul 2-0.

Nel secondo tempo Sabatino approfitta di un errore dello Scaletta e arrotonda ulteriormente il punteggio (3-0). Altro assolo show di Brenda Moreira, la fuoriclasse in maglia Irpinia si mette in solitaria e depositare un tiro secco sotto l’incrocio (4-0). C’è spazio e gloria anche per Aresu che raccoglie l’assist di Sgarbi e mette a referto la quinta marcatura. Team Scaletta che si scuote nel finale. Ci prova Pensabene su punizione ma il tiro viene parato. Poco dopo recupero offensivo di Firrincieli che si invola davanti al portiere e lo supera con un bellissimo pallonetto. Ancora messinesi che hanno l’occasione con Pensabene da tiro libero, destro che viene respinto e sulla ribattuta Marchetta non riesce a depositare in rete.

