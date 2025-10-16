Il Team Scaletta presenta l’esperta Antonella Manti

La calcettista classe 1995 era già in campo nell'esordio vincente contro il Pisticci. Le sue prime parole: "Ho buone senzazioni e sono fiduciosa"

MESSINA – Il Team Scaletta annuncia l’ingaggio di Antonella Manti, calcettista classe 1995, che ha già esordito nella prima, vittoriosa gara della stagione, mostrando esperienza, qualità e leadership. Manti, che per la prima volta oltrepassa lo Stretto dopo aver vestito numerose maglie di rilievo nel panorama calabrese, torna a calcare il campionato nazionale dopo alcuni anni in cui gli impegni di vita privata l’hanno tenuta lontana dai parquet.

Cresciuta nella Pro Reggina e destreggiandosi tra calcio a 5 e calcio a 11, Antonella ha esordito tra le grandi con Mediterraneo e Cataforio in Serie C, per poi vivere le stagioni più significative della sua carriera con la Segato Woman. Protagonista sia in A2 che in B, ha disputato la sua miglior stagione con coach Mardente in panchina. Dopo una breve parentesi in maglia Reggio Sporting, ritrova il neo direttore sportivo del Team Scaletta, Maurizio Maio, con cui aveva condiviso l’esperienza alla Segato Woman, poi divenuta Cormar.

“L’artefice di questo matrimonio è Maurizio Maio, che conosco da tanto tempo – spiega la nuova giocatrice del Team Scaletta –. Dopo aver conosciuto la presidente Chiara, è bastato pochissimo per accettare. Mi ha mostrato subito grande serietà, trasparenza e professionalità, e l’ambiente che ho trovato rispecchia pienamente questi valori. In gruppo mi sono subito trovata bene, ho buone sensazioni e sono molto fiduciosa”. Con l’arrivo di Antonella Manti, il Team Scaletta aggiunge un tassello importante per competere al meglio in un campionato impegnativo come quello della Serie B Nazionale.