Il Team Scaletta si rafforza con gli arrivi di Famà e Calabrese

La formazione di serie B femminile completa il mercato, sei i volti nuovi rispetto alla passata stagione

MESSINA – Il Team Scaletta presenta gli ultimi due acquisti e completa la rosa che affronterà il nuovo campionato nazionale di Serie B femminile di Futsal. La compagine della presidente Chiara Tafuri ultima così una ricca sessione di mercato, con ben sei volti nuovi rispetto alla passata stagione. Le ultime due arrivate rappresentano due investimenti volti a dare una nuova ossatura centrale alla squadra, così da aumentare sensibilmente le rotazioni e le carte a disposizione di mister Cernuto. Qualche giorno fa erano state annunciate Maria Pia Manuli e Erika Colaianni, prima ancora Elena Giorgianni e Francesca Fumante.

Famà: “Spero di trovarmi bene”

Maria Famà, centrale classe 1986, ha da sé un curriculum ed una carriera che parlano da sole. Cresciuta a livello calcettistico con la Parrocchia Ganzirri con cui ha assaporato la massima serie, vanta esperienze tra le fila del Cus Unime, F24 e l’ultima stagione al Monserice Padova. “Ritrovo vecchie compagne – spiega Famà – con cui ho condiviso parte del percorso. Spero di trovarmi bene. Conosco la presidente letteralmente da una vita, eravamo avversarie in campo quando anche lei giocava. Sono pronta ad iniziare questa nuova avventura insieme alla mia nuova società, ed al gruppo”.

Calabrese: “Ho voglia di crescere”

Luana Calabrese, pivot classe 2006, è invece il grande colpo della società jonica. Sbocciata con la Royal Team Lamezia, società con cui gli ottimi rapporti hanno pesato nella trattativa e nel superare l’ampia concorrenza per la giovane attaccante, lo scorso anno è stata capocannoniere della propria squadra nel torneo nazionale Under 19 che le è valsa la chiamata dalla prima squadra e l’esordio in Serie A. Mancina, dotata di uno strapotere fisico e ottima qualità, sbarca in riva allo stretto non ancora maggiorenne, per affrontare il suo primo vero campionato tra le senior. “Arrivo al Team Scaletta con la voglia di crescere sia umanamente, che come giocatrice – queste le prime parole della giovanissima pivot -. Non è per me la prima volta lontana da casa, qui mi sono trovata subito bene fin dall’inizio e sentita accolta. L’esordio in Serie A per me è stato emozionante, un ricordo che porterò sempre nel cuore. Giocare contro squadre come Tiki Taka, Kick Off e Lazio ti catapulta in un mondo davvero bello, spero di poter fare bene qui con la mia nuova società”.

Articoli correlati