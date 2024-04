Il Team Scaletta spreca due volte il vantaggio contro Castellammare

Ultima trasferta della stagione amara per il team jonico, due volte avanti ma poi spegne la luce nei minuti finali

Ultima trasferta per il Team Scaletta impegnato nel campionato nazionale di Futsal Femminile di Serie B, contro il Castellammare, costretto, per impossibilità del proprio impianto, ad ospitare la sfida sul neutro di Ficarazzi. Segreto e compagne avevano la possibilità di blindare il sesto posto in classifica, posizione d’onore mai raggiunta dalle ragazze di coach Cernuto nei precedenti tre anni nel medesimo campionato, ma si sono trovate a sprecata il vantaggio per ben due volte nel match. Vantaggio iniziale sull’1-0 e poi sul 3-2 prima di subire tre reti consecutive.

Adesso all’orizzonte l’ultima fatica stagionale per il Team Scaletta, con l’impegno casalingo che chiuderà l’annata al Pala Mili in programma domenica 28 aprile, alle ore 16 contro la Reggio Sporting Club. L’obiettivo per le messinesi sarà eguagliare o superare quota 22 punti, record storico di punti ottenuti dalla compagine scalettese.

Castellammare – Team Scaletta 5-3

Partenza ottima del Team Scaletta che riesce a sbloccare la sfida con Firrincieli che, sul tocco di Marchetta, ne approfitta per tirare di prima intenzione un destro preciso che sblocca la contesa. Scaletta che però si rilassa immediatamente e, alla prima vera imbucata delle padrone di casa, si fa trovare impreparato con Cottone che si invola e batte imparabilmente Arrigo. Team Scaletta che accusa il colpo e non riesce a reagire, ancora una disattenzione a costare caro con una palla persa in ripartenza che manda Marrone a tu per tu con Arrigo. Brava la calcettista delle padrone di casa a superarla con un preciso tocco di esterno.



Come spesso capita, al rientro dagli spogliatoi la truppa ospite sembra più concentrata, sale il ritmo e la pressione del Team Scaletta che porta nuovamente tutto in parità sfruttando una sfortunata autorete. Ancora pressione Scaletta che non si arresta ed a metà frazione, le ragazze di coach Cernuto la ribaltano con la solita Firrincieli che, da fuori, mette a segno la doppietta personale e tocca quota dieci goal in campionato per la prima volta da quando veste la maglia jonica. Team Scaletta che rifiata un po’ con il possesso palla ma, un eccesso di leziosità, porta ad una palla rubata dentro l’area e non può nulla Arrigo in uscita con Marrone che deposita a porta sguarnita. Si spegne nuovamente la luce in casa Scaletta, Corsetti a centrocampo aggira la marcatura di De Gaetano e si invola per la rete del contro sorpasso. Stavolta per le messinesi non arriva la reazione sperata e, a quasi 3 minuti dalla fine, arriva anche la rete del definitivo 5-3 con Corsetti che nuovamente usa l’appoggio in marcatura e batte a rete, Arrigo è super nel deviare la palla sul palo ma non può nulla sul tap-in vincente di Cottone. Coach Cernuto tenta anche la carta di Cucinotta come power play senza però ottenere il risultato sperato.

