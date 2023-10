Il Team Scaletta supera di misura il Canicattì nel derby - Tempostretto

Seconda vittoria in campionato per le ragazze di coach Cernuto, decide la sfida la rete di Marta Marchetta

MESSINA – Partita durissima al “Pala Mili” quella andata in scena tra Team Scaletta e Academy Canicattì. Le ragazze di coach Cernuto hanno pagato, nel primo tempo, un approccio mentale sbagliato che ha consentito alle ospiti di avere il predominio del gioco e le occasioni. Un’ispirata Marta Marchetta toglie le castagne dal fuoco al Team Scaletta nel secondo tempo.

Per le messinesi è la seconda vittoria in tre giornate in serie B, entrambe le volte vittoria arrivata contro un’altra siciliana. Risultato issa le joniche a sei punti nel girone ai piedi della zona playoff. Tanto ancora c’è da lavorare per il Team Scaletta ma c’è anche la serenità di una classifica che consente di approcciarsi con la mente serena, e senza nulla da parte, al match di domenica 5 novembre sul campo del Futsal Irpinia, squadra appena retrocessa dalla Serie A, in programma alle ore 16.

Team Scaletta – Academy Canicattì 1-0

Squillo iniziale del Team Scaletta con Firrincieli, Giardina respinge. Risposta Canicattì con Patti che recupera palla, si invola, ma il destro termina largo. Ancora un errore in uscita Scaletta, stavolta è Raffaeli ad impensierire Arrigo. Timida risposta Scaletta con Pensabene, tiro-cross che coglie la parte superiore della traversa. È sempre Patti la più pericolosa ospite, pallone scippato ed ennesimo contropiede ma anche questo destro termina fuori. Prima vera chance per le padrone di casa, Loiacono serve Marchetta che gira di tacco ma è reattiva Giardina a respingere. Nel Team Scaletta entra Cucinotta, ed ha subito la palla buona, disinnescata ancora da Giardina. Prima frazione che si chiude con un altro contropiede ospite stavolta sprecato da Raffaelli.

Tutto un altro Team Scaletta quello sceso nel secondo tempo. Subito tiro potente di Pensabene, Giardina respinge. Ancora un duello Pensabene – Giardina ed ancora parata dell’estremo ospite. Sul terzo duello tra le due ad approfittarne è Cucinotta che colpisce in maniera sporca e difesa del Canicattì che salva sulla linea. Bellissima la giocata a quattordici dalla fine di Cucinotta, giravolta e pallonetto a superare Giardina, palla a centimetri dal goal. Doppia occasione in contropiede Canicattì con Arrigo prima, e Firrincieli poi, a salvare. A dieci dalla fine, Pensabene serve Marchetta che controlla spalle alla porta e viene messa giù, calcio di rigore. Si incarica della battuta Cucinotta, tiro deviato sul palo da Giardina ma abilissima Marchetta e ribadire in rete il goal che sblocca il match.

Marta Marchetta, autrice del gol, in possesso palla durante una precedente sfida al PalaMili

Prodigiosa Arrigo qualche minuto dopo: contropiede Canicattì con Patti che di punta incrocia bene ma è mostruosa la reazione di reni di Arrigo che mette in angolo. Team Scaletta che cerca di chiudere il match prima con Pensabene e poi con Marchetta, senza riuscirci. È ancora Arrigo invece a doversi opporre inchiodando il tiro di Manzella. In chiusura fa tutto Firrincieli prima spegnendo il contropiede ospite e poi azionando quello di casa ma il pallonetto dell’esterna dello Scaletta viene deviato fuori da Giardina.

Articoli correlati