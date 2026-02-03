 Parcheggio Europa Ovest, "i lavori vanno completati. Viabilità in tilt"

martedì 03 Febbraio 2026 - 09:02

Il presidente Cacciotto e il consigliere Gioveni scrivono agli assessori Mondello e Finocchiaro. "Assenza di parcheggi e danni alle attività commerciali"

MESSINA – “Urge il completamento dei lavori del parcheggio di interscambio Europa Ovest”. Il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto e il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, scrivono all’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello e all’assessore al Commercio del Comune di Messina Massimo Finocchiaro. Ed esprimono “la necessità che i lavori del parcheggio vengano urgentemente completati. Purtroppo i lavori procedono a intermittenza e questa situazione sta creando un serio problema sotto diversi punti di vista. Soprattutto dal punto di vista della viabilità, tenuto conto che ormai da tempo il viale Europa costituisce un imbuto nel suo attraversamento ma non solo”.
Continuano Cacciotto e Gioveni: “L’assenza in questo momento di parcheggi e la permanenza costante di un cantiere ha creato e sta creando pregiudizio alle attività commerciali che insistono nella parte alta del Viale Europa, che lamentano un calo anche di fatturato”.

