Il team universitario lavora alla Monaco Energy Boat Challnge

Per la competizione di inizio luglio, la terza partecipazione messinese, si sta preparando la "Guglielmino 2.0", l'imbarcazione in omaggio al prof Eugenio Guglielmino

MESSINA – “Avanguardia, sostenibilità, efficienza, rispetto ambientale”. Queste sono le parole chiave che descrivono la Monaco Energy Boat Challenge (MEBC), una competizione internazionale di progettazione in ambito nautico con focus su innovazione ed ecosostenibilità. Anche quest’anno, il progetto dell’Università peloritana, denominato “MEB – Messina Energy Boat”, è stato ammesso a partecipare alla dodicesima edizione della Monaco Energy Boat Challenge (MEBC), nella categoria “Energy class”, dopo aver già partecipato alle ultime due edizioni MEBC 2023 e MEBC 2024.

Il progetto della nuova imbarcazione, denominata “Guglielmino 2.0” in omaggio al compianto prof. Eugenio Guglielmino, già Direttore del Dipartimento di Ingegneria e promotore della costituzione del team MEB, ha ottenuto una valutazione positiva nel gennaio di quest’anno da parte di un apposito Comitato tecnico incaricato della selezione.

La Monaco Energy Boat Challenge

La competizione, che si terrà dal 2 al 5 luglio allo “Yatch Club” di Montecarlo, vedrà Messina, unica rappresentante del centro-sud Italia, confrontarsi e sfidarsi con altre 21 squadre provenienti da 14 nazioni. Tutti i team sono stati selezionati da un apposito comitato tecnico, il quale ogni anno decide chi potrà partecipare alla competizione. L’impegno, il lavoro di squadra, la passione per il mare e la voglia di mettersi in gioco hanno accompagnato il team verso traguardi sempre più importanti. Il team MEB, coordinato dal prof. Vincenzo Crupi del Dipartimento di Ingegneria, è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura, impegnandosi sempre di più per ottenere risultati migliori.

Il team universitario peloritano

Il team “MEB”, costituito nel settembre 2022 con l’obiettivo di diffondere la cultura del mare nell’Area dello Stretto, si era posto inizialmente l’obiettivo di partecipare alla decima edizione della competizione, tenutasi nel Principato di Monaco nel luglio 2023. In quell’occasione, alla sua prima partecipazione, il team ha conquistato un brillante settimo posto su 17 squadre in gara. L’anno successivo, nella sua seconda partecipazione all’undicesima edizione, ha migliorato ulteriormente il risultato, raggiungendo il quinto posto in classifica. Come già avvenuto nelle edizioni precedenti, anche quest’anno lo Yacht Club di Monaco fornirà lo scafo a tutti i team qualificati, assicurando così l’uniformità delle imbarcazioni, che avranno tutte una lunghezza standard di cinque metri. La sfida consisterà, dunque, nella progettazione di un nuovo “cockpit” e di un sistema di propulsione alimentato esclusivamente da fonti di energia “green”, impiegando materiali ecosostenibili. In questo contesto si inserisce il contributo dei nuovi sponsor, che consentiranno al team di accedere a componenti e materiali ancora più avanzati e performanti, ed in particolare dei main sponsor Palumbo Shipyards e Palumbo SY Refit.