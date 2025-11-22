Il Tennis e Vela Messina a Ravenna per l’andata dei playout in A1

I peloritani per mantenere la categoria sfidano il Ct Zavaglia. Domenica trasferta sulla terra rossa ravennate, la settimana prossima il ritorno a Messina

Momento della verità per il Ct Vela Messina che domani, 23 novembre, e settimana prossima, 30 novembre, si giocherà la permanenza in Serie A1 maschile di tennis. L’avversario da battere è il Ct Zavaglia Ravenna che essendosi classificato peggio nel proprio girone giocherà la prima in casa domani a partire dalle ore 9. I peloritani terzi classificati nel girone 1, i romagnoli invece quarti nel gruppo 4 (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte lo score nella regular season).

Il capitano dei messinesi, Francesco Caputo, potrà contare sullo svizzero Jakub Paul, sui fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, su Fabio Varsalona e su Gabriele Bombara. Ravenna, dal canto suo, vanta in organico due tennisti di assoluto livello quali il bosniaco Nerman Fatic (numero 214 del ranking Atp) e il ventenne Carlo Alberto Caniato (numero 392 Atp) e, domenica, potrà approfittare del fattore campo e del calore del pubblico.

Per il Ct Vela si tratta della seconda partecipazione agli spareggi salvezza, dopo l’esperienza del 2018, quando affrontò il Ct Palermo, riuscendo a mantenere la categoria. La partita di ritorno come detto si disputerà sui campi di viale della Libertà, a Messina, domenica 30 novembre. La vincente, anche nella prossima stagione, disputerà il campionato di A1, la perdente retrocederà in A2.

Il quadro delle gare di andata dei playout di A1 in programma domenica 23 novembre: Ct Zavaglia Ravenna-Ct Vela Messina (ore 9); Junior Perugia-Ct Palermo (ore 9); Tc Sinalunga-Tc Vicenza (ore 10); Park Genova-Tc Rungg SudTirol (ore 10).