 Il tennista messinese Fabrizio Andaloro trionfa a Sharm El Sheikh

Il tennista messinese Fabrizio Andaloro trionfa a Sharm El Sheikh

Simone Milioti

Il tennista messinese Fabrizio Andaloro trionfa a Sharm El Sheikh

Tag:

mercoledì 01 Ottobre 2025 - 16:10

Proficua settimana in Egitto per il peloritano che rimonta tre partite, tra cui la finale, per aggiudicarsi il torneo da 25mila dollari

Trasferta egiziana per il tennista peloritano che impegnato in un Itf 25mila dollari a Sharm El Sheikh ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il torneo. Si è iniziato a giocare il 22 settembre e domenica scorsa Fabrizio Andaloro, vincendo la finale, si è aggiudicato il torneo.

Cinque incontri, quasi tutti tirati, sui campi in cemento egiziani che hanno portato il messinese iscritto in tabellone come testa di serie numero due al trionfo. Nel primo turno superava il giocatori di casa Elsayed in rimonta per 3-6 7-5 6-0. Era battaglia anche nel secondo turno contro lo slovacco Krajci superato ancora in rimonta per 6-7(3) 6-3 6-0. Un tutto sommato tranquillo quarto di finale vinto per 6-3 6-1 contro il bulgaro Ostapenkov prima di battere in semifinale il georgiano Bakshi per 7-6(3) 6-3.

Nell’atto conclusivo Fabrizio Andaloro ha dovuto tornare a lottare contro il numero uno del seed il francese Robert Bertrand. Il transalpino si aggiudicava il primo set per 4-6. Il messinese, come già fatto ad inizio settimana, è stato chiamato a rimontare vincendo il secondo parziale per 6-3. Nel terzo però il francese è rimasto in partita fino alla fine cedendo soltanto per 6-4 set e incontro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina Street Food Fest, riparte il viaggio fra le 50 casette del gusto VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED