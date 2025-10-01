Il tennista messinese Fabrizio Andaloro trionfa a Sharm El Sheikh

Proficua settimana in Egitto per il peloritano che rimonta tre partite, tra cui la finale, per aggiudicarsi il torneo da 25mila dollari

Trasferta egiziana per il tennista peloritano che impegnato in un Itf 25mila dollari a Sharm El Sheikh ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il torneo. Si è iniziato a giocare il 22 settembre e domenica scorsa Fabrizio Andaloro, vincendo la finale, si è aggiudicato il torneo.

Cinque incontri, quasi tutti tirati, sui campi in cemento egiziani che hanno portato il messinese iscritto in tabellone come testa di serie numero due al trionfo. Nel primo turno superava il giocatori di casa Elsayed in rimonta per 3-6 7-5 6-0. Era battaglia anche nel secondo turno contro lo slovacco Krajci superato ancora in rimonta per 6-7(3) 6-3 6-0. Un tutto sommato tranquillo quarto di finale vinto per 6-3 6-1 contro il bulgaro Ostapenkov prima di battere in semifinale il georgiano Bakshi per 7-6(3) 6-3.

Nell’atto conclusivo Fabrizio Andaloro ha dovuto tornare a lottare contro il numero uno del seed il francese Robert Bertrand. Il transalpino si aggiudicava il primo set per 4-6. Il messinese, come già fatto ad inizio settimana, è stato chiamato a rimontare vincendo il secondo parziale per 6-3. Nel terzo però il francese è rimasto in partita fino alla fine cedendo soltanto per 6-4 set e incontro.