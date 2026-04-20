Il 22 aprile a palazzo Zanca l'incontro scientifico in occasione della Giornata mondiale della Terra

In occasione della Giornata Mondiale della Terra il prossimo 22 aprile alle 9:30 il Salone delle Bandiere del Comune di Messina ospiterà l’iniziativa: “Il valore della Biodiversità attraversa lo Stretto di Messina”. L’evento, promosso dalla Stazione zoologica Anton Dohrn e dall’Inner Wheel Club dello Stretto, nasce per raccontare la straordinaria ricchezza di un tratto di mare che funge da vero “laboratorio naturale” per l’intero Mediterraneo Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali direttrice Sicilia e Calabria della Stazione zoologica Teresa Romeo, della prorettrice alla ricerca di UniMe Paola Dugo, delle autorità marittime e di Letizia Ragona, presidente dell’Inner Wheel Club.

Biodiversità, il documentario

Il momento centrale della mattinata sarà la proiezione del documentario diretto da Roberto Rinaldi (GG Production), celebre subacqueo e regista. Il documentario offre immagini inedite della straordinaria ricchezza naturalistica dello Stretto, raccontando un’eccezionale impresa subacquea alla ricerca di organismi rari e mettendo in luce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nella tutela e conservazione della biodiversità. Dopo la visione la parola passerà agli esperti per un dibattito moderato dall’avvocata Silvana Paratore. Il confronto vedrà la partecipazione del regista Roberto Rinaldi e della dottoressa Romeo, affiancati dalla direttrice Generale dell’OGS Paola Del Negro. Il tavolo tecnico si arricchirà con i contributi di Ivana Bonaccorsi, associata di Chimica degli alimenti Unime e della ricercatrice Szn Daniela Pica, affrontando anche i temi della gestione territoriale e produttiva col segretario generale dell’Autority dello Stretto Francesco Rizzo, il primo tecnologo della Stazione Claudio Berti, il presidente dell’Area marina protetta di Capo Milazzo Giovanni Mangano, il dottor Nino Accetta per il settore pesca e la dirigente del Dipartimento regionale pesca Donatella Manzo.

L’iniziativa scientifica



L’iniziativa rappresenta una preziosa occasione per sottolineare come la collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni sia l’unica via per la salvaguardia di un’area così vulnerabile agli impatti antropici e al cambiamento climatico. L’evento si propone dunque non solo come momento di divulgazione scientifica, ma come stimolo alla consapevolezza collettiva. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.