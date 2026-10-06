Il verde pubblico fiorisce a piazza Quasimodo: la formazione degli operatori per il decoro urbano

Nuove aiuole tematiche e pannelli informativi nel cuore della città grazie al percorso di specializzazione curato da MessinaServizi

Il verde a Messina cresce e crescono le competenze degli operatori comunali. È questo il bilancio tracciato da MessinaServizi Bene Comune, che ha illustrato i risultati di un percorso di formazione mirato alla gestione sostenibile del verde urbano. L’iniziativa ha unito la teoria alla pratica, trovando la sua prima applicazione concreta nelle nuove aiuole di Piazza Quasimodo.

Il percorso formativo ha coinvolto direttamente il personale operativo, approfondendo tematiche centrali come la botanica, l’agronomia, lo studio dei suoli e degli apparati radicali. L’azienda sottolinea l’importanza di questo aggiornamento professionale: «La squadra ha seguito un percorso dedicato alla gestione sostenibile del verde urbano, approfondendo botanica e agronomia, caratteristiche del suolo e degli apparati radicali, tecniche di messa a dimora, irrigazione e gestione di prati, aiuole, arbusti e alberature, con attenzione alla biodiversità e al risparmio idrico».

Dalla teoria al cantiere in piazza Quasimodo

Le competenze acquisite in aula sono state immediatamente tradotte in interventi sul campo. L’intervento nell’area urbana ha richiesto un’attenta analisi preliminare, considerando soprattutto la presenza dei pini storici. A tal proposito, la società evidenzia: «A Piazza Quasimodo le competenze acquisite sono state subito messe in pratica. Abbiamo curato la progettazione vegetazionale delle aiuole e i nostri operatori hanno realizzato la messa a dimora, lavorando sulle condizioni specifiche dell’area e sull’ombra e la mezz’ombra create dai 31 pini esistenti».

L’intervento ha dato vita a quattro differenti soluzioni paesaggistiche, progettate per integrarsi con l’ecosistema esistente: «Sono nate così quattro composizioni, diverse per specie, forme e caratteristiche: Oasi subtropicale, Sottobosco mediterraneo, Giardino botanico d’ombra e Sottobosco contemporaneo». Ogni scelta progettuale è stata ponderata: «Ogni composizione è stata studiata tenendo conto delle condizioni dell’area e delle alberature già presenti, combinando specie, portamenti, fogliami e fioriture differenti».

Attenzione alla cittadinanza e divulgazione botanica

Il progetto non si limita alla cura agronomica, ma punta anche alla valorizzazione didattica e alla fruizione consapevole degli spazi pubblici da parte della cittadinanza. Lungo il perimetro delle aiuole sono stati installati supporti informativi dedicati: «Accanto a ciascuna abbiamo inserito anche un pannello informativo, con le specie presenti e le loro principali caratteristiche, per permettere a chi attraversa la piazza di riconoscere e conoscere meglio il verde che la abita».

L’intervento a Piazza Quasimodo viene indicato dall’azienda partecipata come un modello da replicare per la cura del territorio cittadino. L’amministrazione e i vertici di MessinaServizi ribadiscono la centralità della crescita professionale delle tute verdi: «Formare i nostri operatori vuol dire dare loro nuovi strumenti e portarli direttamente sul campo. Piazza Quasimodo è una delle prime occasioni in cui questo lavoro prende forma».