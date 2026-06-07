Il Verona Trento ricorda Riccardo Coglitore: “Un ragazzo solare e appassionato”

Dall'amore per la musica al sogno della moto, l'Istituto di Messina ricorda con commozione l'alunno morto in un incidente stradale all'età di 15 anni

MESSINA – “Una terribile notizia ha affranto i nostri cuori. Ci sono studenti che attraversano la scuola in punta di piedi e altri che la riempiono della loro presenza. Riccardo apparteneva a questa seconda categoria. Vivace, coinvolgente, solare, entrava nella classe 1 E portando con sé energia, entusiasmo e una contagiosa voglia di raccontarsi e condividere ciò che gli accadeva, i suoi pensieri, i suoi sogni, le sue passioni. Con lui era impossibile restare estranei. Raccontava del suo sogno di avere una moto, un desiderio inseguito con ostinazione e infine realizzato. Raccontava della musica, che amava profondamente e dell’emozione di esibirsi al Talent della scuola, dove aveva saputo mostrare la sua voglia di mettersi in gioco”. Così l’Istituto “Verona Trento” di Messina ricorda lo studente quindicenne Riccardo Coglitore, morto ieri in un incidente stradale a bordo della sua moto.

“Riccardo era pieno di vita e proiettato verso ciò che amava”

Si legge sempre sulla pagina Facebook della scuola: “Riccardo era pieno di vita, sempre in movimento, sempre proiettato verso ciò che amava. Era impossibile non accorgersi della sua presenza, così come oggi è impossibile non avvertire il vuoto della sua assenza. Il dolore che attraversa la nostra comunità scolastica è immenso. Alla sua famiglia giunga il nostro abbraccio commosso e sincero. Ciao Riccardo, anche se il tempo che ti è stato concesso è stato troppo breve, il ricordo che lasci sarà molto più grande del tempo stesso. L’intera comunità del Verona Trento si stringe al dolore della famiglia del nostro giovane alunno”.

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