Pd: "Ok al Piano di riequilibrio buona notizia per Messina ma attendiamo motivazioni" - Tempostretto

MESSINA – “L’approvazione del Piano di riequilibrio del Comune di Messina da parte della Corte dei Conti è una buona notizia per la città perché chiude un lungo periodo di incertezza, anche se per certi versi inattesa. Le osservazioni della Corte erano, infatti, tante e tali, fino a pochissimi mesi fa, che per esprimere una valutazione più compiuta è necessario leggere attentamente le motivazioni della sentenza”. Lo sostiene il Coordinamento provinciale del Partito democratico di Messina, composto da Giacomo D’Arrigo, Antonella Russo, Calogero Leanza, Lucia Tarro, Domenico Siracusano, Armando Hyerace, Ketty Tama e Patrizio Marino.

Per il Pd, “va chiarito che l’approvazione da parte della Corte dei Conti del Piano di riequilibrio non certifica che le casse comunali sono finalmente risanate, ma dà il via, appunto, a questo processo di risanamento che sarà ancora lungo, non senza sacrifici per le tasche dei cittadini messinesi. Noi, da parte nostra, abbiamo sempre fatto il tifo per Messina, offrendo il nostro contributo”.

Continua il Coordinamento: “Questo lunghissimo iter è cominciato oltre dieci anni fa, dopo alcune disastrose esperienze amministrative, con il commissario Luigi Croce. Fin da dicembre 2012, il gruppo consiliare del Pd, con il sostegno degli organismi di partito, ha provato sempre, di fronte a tutte le amministrazioni che si sono succedute, e senza condizionamenti politici a favore dell’una o dell’altra, a dare un contributo rigoroso e puntuale chiedendo a gran voce una operazione verità sui conti del Comune di Messina”.

“Il Pd, dai banchi dell’opposizione, prima ad Accorinti e poi a De Luca e infine a Basile, ha sempre cercato di fare chiarezza sulle contraddizioni e le incongruenze che, di volta in volta, venivano evidenziate, non solo dalla Corte dei Conti, sui tanti Piani di riequilibrio presentati e poi rimodulati e/o riformulati. E il gruppo consiliare – sostiene il coordinamento provinciale Dem – ha anche contribuito a far approvare alcune delibere del Salva Messina, e ha sempre assunto comportamenti responsabili e determinanti in alcuni delicati passaggi amministrativi relativi ad approvazioni di delibere di natura finanziaria”.

“Il Pd non ha fatto il tifo per il default”

“È falso dichiarare che il Pd ha fatto il tifo per il default (non esiste alcuna dichiarazione politica in tal senso negli ultimi 10 anni) anche – prosegue l’organismo provinciale – perché il dissesto finanziario non è un’opzione soggetta a valutazione politica ma un fatto strettamente tecnico, una fotografia del reale stato di “salute” economico-finanziario dell’ente. Era doveroso vigilare sui vari piani che si sono succeduti – alcuni contenenti misure diametralmente opposte ai piani precedenti – e pretendere chiarezza sui dati contabili ivi inseriti, e in questa direttrice si è sempre mosso il gruppo del Partito democratico. Abbiamo sempre fatto il tifo per Messina”.

In particolare, era stato il capogruppo Trischitta ad attaccare il Partito democratico. Continua il Pd: “Con lo stesso senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto in questi anni, il Partito democratico continuerà a vigilare affinché l’attuazione del piano raggiunga gli obiettivi indicati. Ma, nello tempo, impegnerà l’attuale amministrazione ad adottare provvedimenti finalizzati a un più visibile e immediato sviluppo della città e del territorio, che parta da un Comune che si faccia facilitatore della crescita sociale, economica e culturale. I sacrifici di una manovra – come il Pd ha sempre dichiarato – in passato definita di lacrime e sangue, ricadano il meno possibile sulle prossime generazioni di messinesi”.

